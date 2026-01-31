Erzurumspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Erzurumspor-Sarıyer maçı canlı izle!

Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Erzurumspor - Sarıyer karşılaşması öncesi, futbolseverler canlı yayın bilgilerine odaklandı. Maçı canlı izlemek isteyenler, müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını, şifreli mi şifresiz mi olacağını ve dijital platformlardan izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Peki, BB Erzurumspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BB Erzurumspor-SMS Grup Sarıyerspor canlı izleme bilgileri FOTOMAÇ.com'da...

BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR NE ZAMAN?

Erzurumspor-Sarıyer maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Sarıyer maçı, saat 13:30'da başlayacak.

BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ile Sarıyer arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

