Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Erzurumspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig’de heyecan sürerken Erzurumspor ile Sarıyer, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 12:41
Erzurumspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Erzurumspor-Sarıyer maçı canlı izle!

Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Erzurumspor - Sarıyer karşılaşması öncesi, futbolseverler canlı yayın bilgilerine odaklandı. Maçı canlı izlemek isteyenler, müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını, şifreli mi şifresiz mi olacağını ve dijital platformlardan izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Peki, BB Erzurumspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BB Erzurumspor-SMS Grup Sarıyerspor canlı izleme bilgileri FOTOMAÇ.com'da...

BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR NE ZAMAN?

Erzurumspor-Sarıyer maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Sarıyer maçı, saat 13:30'da başlayacak.

BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ile Sarıyer arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

