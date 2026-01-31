CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Devler Ligi operasyonu! 3 futbolcu...

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, Juventus eşleşmesi öncesi UEFA'ya bildirilen kadroda üç değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin sunduğu zaman avantajını fırsat hamlesiyle değerlendirmeyi planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 13:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler UEFA'ya bildirilecek güncel kadro listesine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, mevcut talimatlar doğrultusunda listede üç oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip bulunuyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yeni transferleri Lang ve Asprilla'yı UEFA listesine dahil etmesi bekleniyor. Yönetim ve teknik heyet, üçüncü isim konusunda ise değerlendirmelerini sürdürüyor. Genç sol bek Kazımcan Karataş'ın şu aşamada listede yer almaması nedeniyle beklemede olduğu öğrenildi.

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin 3 Şubat'ta sona erecek olması, Türkiye'de ise 6 Şubat'a kadar devam etmesi Galatasaray'a önemli bir zaman avantajı sağlıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte, tıpkı daha önceki Osimhen benzeri fırsat transferlerini gündeme alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

UEFA'ya yapılacak kadro değişiklikleri için son tarih 5 Şubat 2026 saat 23.59 olarak belirlenirken, Galatasaray cephesinde kararın son ana kadar netleşmesi bekleniyor.

