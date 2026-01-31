Galatasaray'dan Devler Ligi operasyonu! 3 futbolcu...
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, Juventus eşleşmesi öncesi UEFA'ya bildirilen kadroda üç değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin sunduğu zaman avantajını fırsat hamlesiyle değerlendirmeyi planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 13:21
UEFA'ya yapılacak kadro değişiklikleri için son tarih 5 Şubat 2026 saat 23.59 olarak belirlenirken, Galatasaray cephesinde kararın son ana kadar netleşmesi bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.