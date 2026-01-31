CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 12:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 13:49
Fenerbahçe Sidiki Cherif için Angers ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan genç forvet Sidiki Cherif için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Transferle ilgili son gelişmeyi A Spor muhabiri Erdem Akbaş duyurdu. Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için Angers ile final görüşmesini gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübüyle yapılacak bu görüşmeden olumlu sonuç çıkması halinde transferi kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe yönetiminin, anlaşmanın sağlanmasının ardından genç oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sidiki Cherif transferinde Fenerbahçe ile Angers arasında sözlü anlaşma sağlandığını duyurdu. Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, bu transfer kapsamında 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon Euro bonus maddesi de yer alıyor.

