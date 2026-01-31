CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Sidiki Cherif kimdir? Sidiki Cherif kaç yaşında, nereli?

Sidiki Cherif kimdir? Sidiki Cherif kaç yaşında, nereli?

Sidiki Cherif kimdir? sorusu, genç futbolcunun yükselen performansıyla birlikte futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 doğumlu genç futbolcudur ve şu anda Angers SCO formasıyla profesyonel kariyerini sürdürüyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 13:06
Sidiki Cherif kimdir? Sidiki Cherif kaç yaşında, nereli?

Sidiki Cherif kimdir? Cherif hangi mevkide oynuyor? Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 doğumlu ve 19 yaşında olan Fransız‑Guinealı bir futbolcudur. 2026 ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif ile anlaşma sağladığı haberleri gündeme geldi. Fenerbahçe ve Angers arasında bonservis pazarlıkları yapıldığı ve tarafların oyuncunun transferi üzerinde mutabakata varmaya yakın olduğu bildirildi.

SIDIKI CHERIF KİMDİR?

Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 doğumlu ve 19 yaşında olan Fransız‑Guinealı bir futbolcudur. Doğduğu Conakry, Gine'den çocuk yaşta Fransa'ya göç eden Cherif, futbola küçük yaşta başladı ve Angers SCO'nun altyapısında yetişti. 2023'te profesyonel sözleşme imzalayarak ilk kez Angers'in A takımında forma giymeye başladı ve kısa sürede dikkat çekti.

SIDIKI CHERIF HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Cherif, forvet ve kanat oyuncusu mevkilerinde oynuyor ve Angers formasıyla Ligue 1'de resmi maçlara çıkıyor. Bu performansı sayesinde Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin radarına girdi.

F.Bahçe Cherif için Angers ile anlaştı! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe Cherif için Angers ile anlaştı!
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Ünlü isimlere bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Enes Batur ve Nisa Bölükbaşı listede!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
Henrique transferinde Beşiktaş’a sürpriz rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Çorum FK - Keçiörengücü maçı CANLI | Çorum FK - Keçiörengücü maçı 13:27
F.Bahçe Cherif için Angers ile anlaştı! F.Bahçe Cherif için Angers ile anlaştı! 12:49
CANLI | Erzurumspor - Sarıyer maçı CANLI | Erzurumspor - Sarıyer maçı 12:41
CANLI | Iğdır FK - Manisa FK CANLI | Iğdır FK - Manisa FK 12:24
F.Bahçe Lookman için masaya oturuyor! F.Bahçe Lookman için masaya oturuyor! 12:23
F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı! F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı! 12:07
Daha Eski
Avustralya Açık 2026 finali tarihe geçecek! Avustralya Açık 2026 finali tarihe geçecek! 11:48
CANLI | Göztepe-Karagümrük maçı CANLI | Göztepe-Karagümrük maçı 11:16
Lookman transferinde flaş gelişme! Lookman transferinde flaş gelişme! 11:09
CANLI | RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor CANLI | RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor 10:59
CANLI | Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor CANLI | Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor 10:43
Lakers Wizards'ı farklı mağlup etti Lakers Wizards'ı farklı mağlup etti 10:25