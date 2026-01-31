Iğdır FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK - Manisa FK maçını izlemek için tıklayın!

Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekip için de büyük önem taşıyan bu mücadele, haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor. Öğle saatlerinde oynanacak olan bu 90 dakikalık mücadelede her iki takım da puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Iğdır FK, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Iğdır FK - Manisa FK karşılaşmasının maç tarihi, başlama saati ve yayıncı kanal bilgileri FOTOMAÇ.com'da...

IĞDIR FK - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası kapsamında oynanacak olan Iğdır FK – Manisa FK karşılaşması, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

IĞDIR FK – MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

IĞDIR FK – MANİSA FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Müsabakaya Iğdır Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Doğu Anadolu'daki futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada tribünlerin büyük ölçüde dolması öngörülüyor.

IĞDIR FK – MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olduğu için mücadeleyi yalnızca beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

IĞDIR FK'NIN SON DURUMU

Sezona iddialı bir başlangıç yapan Iğdır FK, özellikle iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Taraftarıyla güçlü bir bağ kuran yeşil-beyazlı ekip, kendi evinde oynadığı maçlarda yüksek tempo ve mücadele gücüyle öne çıkıyor. 23. hafta öncesinde üst sıraları zorlayan Iğdır temsilcisi, Manisa FK karşısında alacağı galibiyetle play-off hattına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

MANİSA FK DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Ege temsilcisi Manisa FK ise zorlu Iğdır deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, disiplinli ve kontrollü bir oyunla sonuca gitmeyi amaçlıyor. Manisa FK için bu karşılaşma, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor.

