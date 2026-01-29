Henrique’de rakip Bournemouth

Beşiktaş'ın radarında yer alan Luis Henrique konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Schira, İnter forması giyen yıldız oyuncuya Bournemouth'un talip olduğunu aktardı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 06:50
