CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Henrique’de rakip Bournemouth

Henrique’de rakip Bournemouth

Beşiktaş'ın radarında yer alan Luis Henrique konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Schira, İnter forması giyen yıldız oyuncuya Bournemouth'un talip olduğunu aktardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Henrique’de rakip Bournemouth
Beşiktaş'ın radarında yer alan Luis Henrique konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Schira, İnter forması giyen yıldız oyuncuya Bournemouth'un talip olduğunu aktardı. Habere göre; Premier Lig ekibi Brezilyalı sol kanat için Serie A temsilcisine 'zorunlu satın alma opsiyonu' maddesine yer verdi. Masadaki rakamın 18 ila 20 milyon euro bandında olduğu belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve tarafların anlaşma zemini aradığı öğrenildi.
G.Saray'dan flaş Torreira kararı!
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Türkiye ve Özbekistan arasında imzalar atılacak! Mirziyoyev Ankara'ya geliyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Sahaya kaptan olarak çıktı ama..."
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 09:35
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 09:27
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları 09:03
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! 08:51
Genk-Malmö FF maçı ne zaman? Genk-Malmö FF maçı ne zaman? 08:49
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:40
Daha Eski
Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? 08:27
Porto-Rangers maçı detayları Porto-Rangers maçı detayları 08:10
Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? 08:00
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 07:00
Benfica sürprizi Benfica sürprizi 02:25
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 01:52