Avustralya Açık’ta şampiyon Rybakina! Kariyerine ilk kez başardı

2026 Avustralya Açık Kadınlar finali tenis severlere büyük heyecan yaşattı. Dünya 1 numarası Arina Sabalenka ile dünya 5 numarası Elena Rybakina'nın karşı karşıya geldiği final, üst düzey mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk setinde Rybakina, etkili oyunuyla 6-4'lük skorla üstünlüğü ele geçirdi. İkinci sette toparlanan Sabalenka, aynı skorla seti kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Finalin kaderini belirleyen karar setinde ise Rybakina bir kez daha kritik anlarda hata yapmadı. 6-4'lük skorla seti ve maçı kazanan Kazak raket, Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

Kazak raket, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık şampiyonu oldu.

Elena Rybakina, ayrıca dört yıllık Grand Slam suskunluğunu da sona erdirdi. Bu zaferle kariyerinin ikinci Grand Slam kupasını müzesine götüren Rybakina, en son 2022 yılında Wimbledon finalinde Ons Jabeur'ü 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.