Alanyaspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Alanyaspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Türkiye Süper Ligi’nin 20. haftasında Alanyaspor ile Eyüpspor, GAIN Park Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Ligde orta sıraları hedefleyen Alanyaspor ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Eyüpspor’un mücadelesi büyük bir heyecana sahne oluyor. Alanyaspor-Eyüpspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 14:17
Alanyaspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Alanyaspor-Eyüpspor maçını takip etmek için TIKLA

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayan Alanyaspor, 19 maç sonunda topladığı 22 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, iç sahada alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Eyüpspor ise ligde zor bir süreçten geçiyor. 19 hafta sonunda 16. sırada bulunan Eyüpspor, küme düşme hattından uzaklaşmak adına bu kritik deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor.

CORENDON ALANYASPOR- İKAS EYÜPSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig mücadelesi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanıyor.

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 14.30'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Hadergjonaj, Duarte, Efecan, Ui-Jo, Güven

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Robin, Umut, Taşkın, Emre, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

