Alanyaspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayan Alanyaspor, 19 maç sonunda topladığı 22 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, iç sahada alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Eyüpspor ise ligde zor bir süreçten geçiyor. 19 hafta sonunda 16. sırada bulunan Eyüpspor, küme düşme hattından uzaklaşmak adına bu kritik deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor.

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig mücadelesi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanıyor.

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 14.30'da başladı.

⚽ Maç Günü 🏆 Trendyol Süper Lig 🗓 20.Hafta 🆚 Corendon Alanyaspor 🕖 14.30 🏟 Oba Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1#ALYvEYP pic.twitter.com/x76SW4I5dK — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 31, 2026

CORENDON ALANYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Hadergjonaj, Duarte, Efecan, Ui-Jo, Güven

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Robin, Umut, Taşkın, Emre, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut

