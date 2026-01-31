CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Pisa - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pisa - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’da küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Pisa ile Sassuolo, 23. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, “Pisa – Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 14:40
Pisa - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pisa - Sassuolo maçı canlı izle

Serie A'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Pisa - Sassuolo karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Küme düşme tehlikesi yaşayan Pisa, Arena Garibaldi'de Sassuolo'yu ağırlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri netleşti. Pisa - Sassuolo maçı, belirtilen gün ve saatte başlayacak ve resmi yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak ekranlara getirilecek. Karşılaşma, şifreli yayın kapsamında yer alacak.

PISA-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa-Sassuolo maçı, İtalya Serie A kapsamında 31 Ocak 2026 günü saat 17:00'de (TSİ) oynanacak.

PISA-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa SC-Sassuolo Calcio maçı S Sport kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz Devamını Oku BUNU DA OKU

SASSUOLO MORAL BULDU: PUAN HASRETİ SONA ERDİ

Pisa'nın gol üretmekte zorlanan iç saha performansını avantaja çevirmek isteyen Sassuolo, geçtiğimiz hafta formsuz Cremonese karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle uzun süren kötü gidişata son verdi. Bu sonuçla birlikte Neroverdi, yedi maçlık puansızlık serisini geride bıraktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Alieu Fadera'nın attığı gol, Sassuolo'ya Kasım ayından bu yana ligdeki ilk galibiyetini getirdi.

ÜST ÜSTE GALİBİYET HEDEFİ

Sassuolo, daha önce sezonun ilk aylarında Udinese'yi 3-1, Verona'yı ise 1-0 mağlup etmişti. Cremonese galibiyetiyle birlikte ekip, ilk kez üst üste galibiyetler almayı hedefliyor. Olası bir sekizinci galibiyet, Fabio Grosso'nun çalıştırdığı 11. sıradaki Sassuolo'yu, Udinese ve Lazio'nun puan kaybetmesi halinde 9. sıraya kadar taşıyabilir.

PISA CEPHESİNDE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Pisa, geçtiğimiz hafta Inter karşısında maça hızlı bir başlangıç yaptı. Stefano Moreo'nun ilk 23 dakikada attığı iki gol, teknik direktör Alberto Gilardino'nun lider Inter'e karşı sürpriz yapabileceklerine olan inancını artırdı. Ancak bu umut kısa sürdü. Cristian Chivu'nun öğrencileri, devre arasına 3-2 önde girerken, maçın son dakikalarında bulduğu üç golle skoru 6-2'ye taşıdı. Bu sonuçla Pisa, ligdeki 10. yenilgisini aldı.

KÜME DÜŞME HATTINDA KRİTİK HESAPLAR

Bu ağır yenilginin ardından Pisa, 14 puanla küme düşme hattının 4 puan gerisinde yer alıyor.

Lecce: 18 puan (17. sıra)

Torino: 23 puan

Torino ile aradaki 9 puanlık fark, Pisa'nın gerçekçi hedefinin yalnızca küme düşme hattından kurtulmak olduğunu gösteriyor.

PISA SC-SASSUOLO CALCIO MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

