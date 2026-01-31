CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Cagliari - Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Cagliari Verona maçı hangi kanalda?

Cagliari - Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Cagliari Verona maçı hangi kanalda?

Cagliari - Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İtalya Serie A’da haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Cagliari ile Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta aldığı sonuçla ligde kalma umutlarını güçlendiren Cagliari, Cumartesi akşamı Sardinya’da ligin son sırasında yer alan Verona’yı konuk edecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 15:18
Cagliari - Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Cagliari Verona maçı hangi kanalda?

Cagliari-Hellas Verona maçı izleme linki

Cagliari-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A'da nefesleri kesecek bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. Serie A'da alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Cagliari, sahasında Hellas Verona'yı ağırlıyor. Geçen hafta aldığı kritik puanlarla ligde konumunu iyileştiren Cagliari, Cumartesi akşamı Hellas Verona ile karşılaşacak. Sezon boyunca alt sıralardan kurtulamayan Verona ise zorlu deplasmanda hayati puanlar arıyor. Cagliari - Verona maçına dair tüm yayın bilgileri ve canlı izleme detayları merak ediliyor. Cagliari-Hellas Verona maçı detayları FOTOMAÇ.com'da...

CAGLIARI-VERONA MAÇI HANGİ GÜN?

Cagliari-Verona maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Cagliari Calcio-Hellas Verona maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CAGLIARI-VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Cagliari-Verona maçı, saat 22:45'te başlayacak.

CAGLIARI-HELLAS VERONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cagliari ve Verona'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Cagliari'da, Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak.

CAGLIARI-HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari ile Verona arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Cagliari Calcio-Hellas Verona maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari muhtemel ilk 11'i: Caprile, Ze Pedro, Mina, Luperto, Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert, Esposito, Kılıçsoy

Hellas Verona muhtemel ilk 11'i: Perilli, Slotsager, Nelsson, Ebosse, Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Sarr, Orban

