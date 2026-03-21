Fulham-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fulham-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçen sezon Premier Lig’i 11. sırada tamamlayan Fulham, bu sezon 30 maç sonunda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Peki bu form durumu, Burnley karşısında avantaj sağlayacak mı? 21 Mart’taki maç, Fulham’ın sezonu için kritik bir sınav niteliğinde olacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 10:48
Premier Lig'in 31. haftasında Fulham, Craven Cottage'da Burnley'i ağırlıyor. Geçen sezonu 11. sırada tamamlayan Fulham, bu sezon da benzer bir grafik sergilerken; Burnley kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Fulham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FULHAM - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham ile Burnley arasındaki bu kritik mücadele, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Saat: 18:00

Kanal: beIN Sports 3

Stat: Craven Cottage

FULHAM CEPHESİ: İSTİKRAR ARAYIŞI

Geçen sezonu Premier Lig tablosunda 11. sırada bitiren Fulham, bu sezon da benzer bir konumda yer alıyor. Çıktığı 30 maçta 12 galibiyet, 13 mağlubiyet ve ligin en düşük beraberlik sayısı olan 5 beraberlik alan Londra ekibi, 41 puanla orta sıralardaki yerini koruyor. Fulham, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

BURNLEY CEPHESİ: KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Konuk ekip Burnley için işler pek yolunda gitmiyor. Şubat ayında Crystal Palace karşısında alınan 3-2'lik galibiyetten bu yana galibiyet yüzü göremeyen Burnley, son 5 maçında beklentilerin altında kaldı. FA Cup'ta üçüncü lig ekibi Mansfield'e elenerek büyük bir şok yaşayan ekip, Premier Lig'deki son 4 maçından da sadece 2 puan çıkarabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Fulham muhtemel ilk 11'i: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Iwobi, Wilson, King, Bobb, Jimenez

Burnley muhtemel ilk 11'i: Dubravka, Humphreys, Laurent, Esteve, Walker, Ugochukwu, Hannibal, Hartman, Anthony, Foster, Flemming

