Fulham-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 31. haftasında Fulham, Craven Cottage'da Burnley'i ağırlıyor. Geçen sezonu 11. sırada tamamlayan Fulham, bu sezon da benzer bir grafik sergilerken; Burnley kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Fulham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FULHAM - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham ile Burnley arasındaki bu kritik mücadele, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Saat: 18:00

Kanal: beIN Sports 3

Stat: Craven Cottage

FULHAM CEPHESİ: İSTİKRAR ARAYIŞI

Geçen sezonu Premier Lig tablosunda 11. sırada bitiren Fulham, bu sezon da benzer bir konumda yer alıyor. Çıktığı 30 maçta 12 galibiyet, 13 mağlubiyet ve ligin en düşük beraberlik sayısı olan 5 beraberlik alan Londra ekibi, 41 puanla orta sıralardaki yerini koruyor. Fulham, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

BURNLEY CEPHESİ: KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Konuk ekip Burnley için işler pek yolunda gitmiyor. Şubat ayında Crystal Palace karşısında alınan 3-2'lik galibiyetten bu yana galibiyet yüzü göremeyen Burnley, son 5 maçında beklentilerin altında kaldı. FA Cup'ta üçüncü lig ekibi Mansfield'e elenerek büyük bir şok yaşayan ekip, Premier Lig'deki son 4 maçından da sadece 2 puan çıkarabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Fulham muhtemel ilk 11'i: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Iwobi, Wilson, King, Bobb, Jimenez

Burnley muhtemel ilk 11'i: Dubravka, Humphreys, Laurent, Esteve, Walker, Ugochukwu, Hannibal, Hartman, Anthony, Foster, Flemming