Haberler Galatasaray Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

Galatasaray'da, Liverpool karşısında sergilediği etkileyici performansla adından söz ettiren Uğurcan Çakır hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli kaleciyi transfer etmek isteyen İngiliz kulüplerinin harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 11:12
Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli karşılığında aldığı Uğurcan Çakır için yönetime ağır eleştiriler vardı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

"Bu kadar para verilir mi?" tepkisinin ağırlıkta olduğu Çakır, performansıyla tüm bu eleştirileri bitirdi ve Muslera'yı unutturdu.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

Çakır'ın son Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesinde sergilediği performans ise İngiliz ekiplerini peşine taktı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

Penaltıyla birlikte toplam 11 kurtarış yapan sarı kırmızılı eldiven için Ada'dan üç kulüp tam not verdi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kalesinde devleşen Çakır'a, Premier Lig'de mücadele eden Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa kulüpleri hayran kaldı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

TEKLİFLERE BAĞLI

Bu üç İngiliz ekibinin de 29 yaşındaki Uğurcan Çakır için 30 milyon Euro'luk bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

Kulüplerin sezon sonunda Uğurcan Çakır için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

2030'a kadar mukavelesi bulunan Uğurcan için başkan Dursun Özbek "Çok tecrübeli, Türkiye'nin en büyük kalecisini aldığımızı biliyordum. O günkü şartlar altında bu rakamı ödemeyi de uygun gördük. Bugün de diyoruz 'iyi ki iyi ki Uğurcan'ı almışız" yorumunu yaptı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

Teknik Direktör Okan Buruk'un da performansından çok memnun olduğu tecrübeli kaleci konusunda nasıl bir karar verileceği ise sezon sonunda gelecek tekliflere göre belli olacak.

Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Osimhen sahalara ne zaman döneceğini açıkladı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Donald Trump'tan "ateşkes istemiyorum" çıkışı: Hedefe yaklaşıyoruz | Fitch'ten Hürmüz mesajı: Petrol 120 doları bulur!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Forvette kim oynayacak? Barış Alper mi, Icardi mi?
Arda Güler'den Alex de Souza itirafı!
Alperen şov yaptı! Houston farklı kazandı Alperen şov yaptı! Houston farklı kazandı 10:57
Fulham-Burnley maçı bilgileri | Premier Lig Fulham-Burnley maçı bilgileri | Premier Lig 10:44
Brighton - Liverpool maçı bilgileri Brighton - Liverpool maçı bilgileri 10:20
Forvette kim oynayacak? Barış Alper mi, Icardi mi? Forvette kim oynayacak? Barış Alper mi, Icardi mi? 09:53
Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı bilgileri Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı bilgileri 09:51
Osimhen sahalara ne zaman döneceğini açıkladı! Osimhen sahalara ne zaman döneceğini açıkladı! 09:37
Daha Eski
Domenico Tedesco için flaş iddia! Domenico Tedesco için flaş iddia! 09:19
Aslan'dan transfer operasyonu! Anlaşma duyuruldu Aslan'dan transfer operasyonu! Anlaşma duyuruldu 09:13
Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı bilgileri Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı bilgileri 09:08
Manisa FK-Özbelsan Sivasspor maçı bilgileri Manisa FK-Özbelsan Sivasspor maçı bilgileri 08:56
Boluspor - Bandırmaspor maçı bilgileri Boluspor - Bandırmaspor maçı bilgileri 07:52
Serik Belediyespor-Sakaryaspor maçı bilgileri Serik Belediyespor-Sakaryaspor maçı bilgileri 07:39