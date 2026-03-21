Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!
Galatasaray'da, Liverpool karşısında sergilediği etkileyici performansla adından söz ettiren Uğurcan Çakır hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli kaleciyi transfer etmek isteyen İngiliz kulüplerin harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 11:12
Penaltıyla birlikte toplam 11 kurtarış yapan sarı kırmızılı eldiven için Ada'dan üç kulüp tam not verdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kalesinde devleşen Çakır'a, Premier Lig'de mücadele eden Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa kulüpleri hayran kaldı.
TEKLİFLERE BAĞLI
Bu üç İngiliz ekibinin de 29 yaşındaki Uğurcan Çakır için 30 milyon Euro'luk bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Kulüplerin sezon sonunda Uğurcan Çakır için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor.
2030'a kadar mukavelesi bulunan Uğurcan için başkan Dursun Özbek "Çok tecrübeli, Türkiye'nin en büyük kalecisini aldığımızı biliyordum. O günkü şartlar altında bu rakamı ödemeyi de uygun gördük. Bugün de diyoruz 'iyi ki iyi ki Uğurcan'ı almışız" yorumunu yaptı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da performansından çok memnun olduğu tecrübeli kaleci konusunda nasıl bir karar verileceği ise sezon sonunda gelecek tekliflere göre belli olacak.
