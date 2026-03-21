Galatasaray'da Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi!

2030'a kadar mukavelesi bulunan Uğurcan için başkan Dursun Özbek "Çok tecrübeli, Türkiye'nin en büyük kalecisini aldığımızı biliyordum. O günkü şartlar altında bu rakamı ödemeyi de uygun gördük. Bugün de diyoruz 'iyi ki iyi ki Uğurcan'ı almışız" yorumunu yaptı.