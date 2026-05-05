Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor ŞİFRESİZ izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş, final hedefiyle çıktığı Türkiye Kupası yolunda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede hata payı yok.Kartal Kayra ve Rashica'nın süre alamayacağı mücadelede Sergen Yalçın'ın ekibi, bir yandan kupayı 10. kez müzesine götürmek, diğer yandan Avrupa biletini almak için sahaya çıkacak. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi deviren Konyaspor ise tarihi bir final fırsatı için yarışacak. Peki Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor muhtemel 11'leri ve maçtan son notlar!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 13:28
Beşiktaş-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Türkiye Kupası'nın gediklisi Beşiktaş, 2025-2026 sezonunu kupayla taçlandırmak için en zorlu sınavlarından birine çıkıyor. Çeyrek finalde Alanyaspor'u geçerek yarı finale adını yazdıran siyah-beyazlılar, taraftarının müthiş desteğiyle Konyaspor engelini aşıp kupayı müzesine götürme yolunda dev bir adım atmak istiyor. Sergen Yalçın ve ekibi için bu 90 dakika, sadece bir final bileti değil, aynı zamanda sezonun genel tablosunda bir teselli ve prestij mücadelesi niteliğinde. Konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ise kupada bu sezon sergilediği dirençli futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan yeşil-beyazlılar, İstanbul deplasmanında bir kez daha 'devlerin katili' rolünü üstlenmeye kararlı. Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşmada, 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, sonuç yine değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek. İşte Beşiktaş-Tümosan Konyaspor mücadelesinden son notlar!

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin kapısını aralayacak ve iki takımın da kaderini belirleyecek olan Beşiktaş-Tümosan Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliğindeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | ŞİFRESİZ

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik yarı final mücadelesi, Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı olan ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Toure, Oh

Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Nagalo, Adil, Berkan, Uğurcan, Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası maçları, tüm futbolseverlerin erişebilmesi için ücretsiz olarak yayınlanıyor. Yarı final kapsamında oynanacak Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı da ATV ekranlarından şifresiz olarak sunulacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI İZLE | ATV CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmanın VAR odası görevlendirmeleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı açıklamaya göre müsabakanın VAR hakemi Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ve Özer Özden görev alacak.

KUPADA 9. RANDEVU

Siyah-beyazlılar ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 9. kez rakip olacak. İki takım bu müsabakalarda 3'er galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Kartal'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ 12. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 defa zafere ulaştı. Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmaktan başka bir ihtimal düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ- TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI CANLI YAYIN

İKİ EKSİK

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Kara Kartal'da 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, yarın sahada olamayacak. Ligde geride kalan haftada oynanan Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrı sebebiyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
