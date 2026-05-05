Haberler Voleybol Cavidil Voleybol namağlup yarı finale yükseldi!

Cavidil Voleybol namağlup yarı finale yükseldi!

Denizli'nin gururu Cavidil Voleybol Spor Kulübü, Muğla'da oynanan yıldız erkekler grup maçlarında tüm rakiplerini geride bırakarak namağlup şekilde yarı finale yükseldi. Antrenör Sedat Zahran başarının sırrını açıkladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:05
Cavidil Voleybol namağlup yarı finale yükseldi!

Denizli'de Cavidil Voleybol Spor Kulübü, Muğla'da oynanan kritik karşılaşmaları namağlup tamamlayarak yıldız erkekler kategorisinde yarı finale yükseldi. Antrenör Sedat Zahran, başarıyı disiplinli çalışma ve güçlü altyapıya bağladı.

Denizli voleybolunun yükselen değeri Cavidil Voleybol Spor Kulübü, hafta sonu Muğla'da oynanan yıldız erkekler grup müsabakalarında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Zorlu rakiplerle karşı karşıya gelen Denizli temsilcisi, oynadığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı ve adını yarı finallere yazdırdı. Turnuva boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Cavidil Spor, ilk karşılaşmada Akhisar Gençlik Spor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ardından Fethiye Voleybol Takımı karşısında 3-0'lık net bir skor elde eden ekip, son maçta ise Alanya Belediye Spor'u yine 3-0 yenerek grubunu namağlup lider tamamladı. 2000 yılında kurulan kulüp, yıllardır Denizli'de altyapıdan yetiştirdiği sporcularla Türk voleyboluna katkı sunmaya devam ediyor. Kulüp sahibi Cavit Ceylan öncülüğünde istikrarlı bir şekilde büyüyen yapı, özellikle altyapı başarılarıyla öne çıkıyor. Antrenör Sedat Zahran yönetiminde disiplinli bir çalışma anlayışı benimseyen takım, sadece bu sezonki performansıyla değil, geçmişte elde ettiği başarılarla da dikkat çekiyor. Mini erkeklerde iki kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan kulüp, küçük erkekler kategorisinde de bir kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Ayrıca Denizli genelinde uzun yıllar boyunca her yaş kategorisinde üst üste şampiyonluklar elde ederek önemli bir istikrar yakaladı. Kulüp, sadece altyapıda değil, üst liglerde de iddialı bir performans sergiliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Cavidil Spor, geçtiğimiz sezon 1. Lig'e yükselme yolunda finallerde boy göstererek önemli bir başarıya imza attı. Başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayan Antrenör Sedat Zahran, yarı final hedefiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sahada mücadele eden, pes etmeyen ve birlikte oynayan bir takımımız var. Altyapıya yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Hedefimiz sadece yarı final değil, bu başarıyı finale taşımak. Takımız 13-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye finali maçlarını oynayacak" dedi.

