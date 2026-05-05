Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Galatasaray'ın da istediği Romelu Lukaku için Fenerbahçe'den çılgın hamle!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Romelu Lukaku'yu kadrosuna katarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Bu anlamda Kanarya'nın Belçikalı golcü için bomba bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 12:03
Kadrosuna dünya çapında bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de adaylar her geçen gün artıyor. Jonathan David, Nicolas Jackson'ın ardından şimdi de Romelu Lukaku listeye dahil oldu.

Mevcut yönetimin, tüm başkan adaylarıyla istişare yaptıktan sonra, 32 yaşındaki Belçikalı golcü için çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Napoli'nin satış listesine koyduğu Lukaku için ilk teması kurdu.

Voetbalnieuws'un haberinde; "Napoli'de zorlu bir sezon geçiren Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe acil çözüm olarak gündemine aldı ve kısa süre içinde resmi teklifini yapacak" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın da listesinde olan 32 yaşındaki Belçikalı santrforu kadrosuna katarak hem ezeli rakibinin elinden oyuncuyu almayı hem de taraftarını mutlu etmeyi planlayan Fenerbahçe, Lukaku'ya Napoli'de aldığı maaşın %50 fazlasını önerecek.

10 MİLYON EURO ALIYOR

Napoli'yle 2027'ye kadar sözleşmesi olan Lukaku, İtalyan ekibinden yıllık 10 milyon 250 bin euro maaş alıyor. Sarı-lacivertlilerin Belçikalıyı ikna etmek için 15 milyon euronun üzerinde maaş önereceği belirtildi.

34 MAÇ KAÇIRDI

14 Ağustos'ta uyluk sakatlığı yaşayan Lukaku, sahalara dönmesine rağmen 30 Mart'ta bu kez kas problemiyle karşı karşıya kaldı. Belçikalı oyuncu, bu sezon şu ana kadar 34 maç kaçırdı.

DEVLERDE FORMA GİYDİ

Lukaku, Napoli'nin yanı sıra; Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi dev kulüplerin formasını giydi. 32 yaşındaki golcü için toplamda 370 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

TÜRKİYE'DE OYNADILAR

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği'nde Kardeşi Jordan Lukaku ise 2023-24 sezonunda Adanaspor'da, kuzeni Boli Bolingoli de 2020-21 sezonunu Başakşehir'de oynadı.

