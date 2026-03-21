Fenerbahçe Jayden ve Brown ile vedalaşacak! İşte ikiliden kazanılması planlanan bonservis bedeli
Fenerbahçe'de gelecek sezona dair önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde ve Archie Brown ile ayrılık kararı aldığı öğrenilirken sarı-lacivertlilerin 2 isimden kazanmayı planladığı bonservis bedeli ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 09:27
İki oyuncuyla da sezon sonunda yolların ayrılması yeni transferlere kaynak açısından muhtemel gözüküyor.
Sarı-lacivertliler, özellikle İtalya'dan talipleri olan Jayden Oosterwolde'nin bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirledi.
24 yaşındaki Hollandalı oyuncu, bu fiyatın altına bırakılmayacak.
Sezon başında Gent'ten 8 milyon euroya alınan Archie Brown için de 15 milyon euro fiyat belirlendi.
İngiliz sol beki de İspanya'dan ve İngiltere'den isteyen kulüpler var.
Fenerbahçe iki oyuncu için toplamda 14 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı.
Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan 26 milyon euro kar elde edilecek.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.