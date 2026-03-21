Genç yıldızın ailesi Fenerbahçe'nin transfer teklifini bu sözlerle reddetti!
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin transfer teklifinde bulunduğu o genç yıldızın ailesinin o nedenden dolayı teklifi reddettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 10:02
Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 5 Nisan tarihinde oynanacak derbide Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.
Sarı-lacivertliler için son olarak dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için nabız yokladı.
Ancak genç sol bekin ailesi bu teklifi 'Biz Trabzon'luyuz' diyerek' düşünmeden reddetti.
Deniz Emre Ofli, Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçının 56'ncı dakikasında oyuna girdi ve sergilediği performansla Bayern taraftarlarının beğenisini kazandı.
Alman ekibi, oyuncuyu yeni sezonda A Takım'a alacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.