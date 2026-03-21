Genç yıldızın ailesi Fenerbahçe'nin transfer teklifini bu sözlerle reddetti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 41'inci, 68'inci ve 79'uncu dakikada Dorgeles Nene ile 59. dakikada N'Golo Kante kaydetti.