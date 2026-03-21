Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Galatasaray, devre arasında kadrosuna katmak istediği Youssouf Fofana için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Milan ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızın bu kez transfere daha sıcak bakmasını bekliyor. Transfer için o rakamın ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 09:13
Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Galatasaray yönetimi, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yaparak Youssouf Fofana için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Sarı-kırmızılılar, orta sahadaki dinamizmi ve savunma gücünü artırmak amacıyla Fransız yıldızı transfer listesinde üst sıralara yerleştirirken, oyuncunun kulübü Milan ile de prensipte anlaşma sağlanmıştı.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Ancak ara transfer döneminde Fofana'nın sezon ortasında takım değiştirmeye sıcak bakmaması, bu transferin yaz aylarına ertelenmesine neden oldu.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Buna rağmen Galatasaray cephesi oyuncudan vazgeçmiş değil. Yönetim, teknik heyetin de raporu doğrultusunda 27 yaşındaki ön libero için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Özellikle Avrupa kupalarında daha iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fofana'yı orta sahada kilit bir parça olarak görüyor.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Oyuncunun hem fizik gücü hem de top kapma becerisi, Galatasaray'ın oyun planına önemli katkı sağlayabilecek özellikler arasında değerlendiriliyor.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın yaz döneminde transfere daha açık olacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği konuşulan Fransız futbolcunun, düzenli forma giyebileceği ve Avrupa arenasında boy gösterebileceği bir projeye daha olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

1.85 boyundaki yıldızın şu an market değeri 28 milyon Euro.

Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu

Youssouf Fofana, İtalya Serie A'da bu yıl çıktığı 24 maçta 1 gol attı ve 3 de asist gerçekleştirdi.

F.Bahçe'ye 3 dünya yıldızı stoper!
F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak...
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Donald Trump'tan "ateşkes istemiyorum" çıkışı: Hedefe yaklaşıyoruz | Fitch'ten Hürmüz mesajı: Petrol 120 doları bulur!
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Transferde 11 rakip var
G.Saray'ın istediği yıldızlara Juve kancası!
Boluspor - Bandırmaspor maçı bilgileri Boluspor - Bandırmaspor maçı bilgileri 07:52
Serik Belediyespor-Sakaryaspor maçı bilgileri Serik Belediyespor-Sakaryaspor maçı bilgileri 07:39
ManU'ya Bournemouth engeli! ManU'ya Bournemouth engeli! 01:07
ManU'ya Bournemouth engeli! ManU'ya Bournemouth engeli! 01:02
Yazgan: Bu işin peşini bırakmayacağız! Yazgan: Bu işin peşini bırakmayacağız! 00:21
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Transferde 11 rakip var F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Transferde 11 rakip var 00:21
Daha Eski
F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak... F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak... 00:21
G.Saray'ın istediği yıldızlara Juve kancası! G.Saray'ın istediği yıldızlara Juve kancası! 00:21
F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! 00:21
İşte Göztepe-G.Saray maçının tarihi! İşte Göztepe-G.Saray maçının tarihi! 00:21
Nijerya'da Victor Osimhen'e büyük destek! Nijerya'da Victor Osimhen'e büyük destek! 00:21
F.Bahçe Beko ikinci yarı açıldı! F.Bahçe Beko ikinci yarı açıldı! 00:21