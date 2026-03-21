Galatasaray'dan Youssouf Fofana bombası! Anlaşma böyle duyuruldu
Galatasaray, devre arasında kadrosuna katmak istediği Youssouf Fofana için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Milan ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızın bu kez transfere daha sıcak bakmasını bekliyor. Transfer için o rakamın ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 09:13
Buna rağmen Galatasaray cephesi oyuncudan vazgeçmiş değil. Yönetim, teknik heyetin de raporu doğrultusunda 27 yaşındaki ön libero için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Özellikle Avrupa kupalarında daha iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fofana'yı orta sahada kilit bir parça olarak görüyor.
Oyuncunun hem fizik gücü hem de top kapma becerisi, Galatasaray'ın oyun planına önemli katkı sağlayabilecek özellikler arasında değerlendiriliyor.
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın yaz döneminde transfere daha açık olacağı ifade ediliyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği konuşulan Fransız futbolcunun, düzenli forma giyebileceği ve Avrupa arenasında boy gösterebileceği bir projeye daha olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.
1.85 boyundaki yıldızın şu an market değeri 28 milyon Euro.
Youssouf Fofana, İtalya Serie A'da bu yıl çıktığı 24 maçta 1 gol attı ve 3 de asist gerçekleştirdi.
