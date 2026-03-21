Fenerbahçe'de imza yolda! Transferde flaş gelişme
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'nın ardından sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan o isim ile de sözleşme uzatma kararı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 11:38
Ederson'un yokluğunda görev aldığı maçlarda süre bulan 29 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme için görüşme yapılacak.
SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞİYOR
Takvim'in haberine göre yönetimin, Tarık Çetin ile kontrat uzatma kararı aldığı ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesinin planlandığı aktarıldı.
Sezon başında takıma katılan deneyimli kaleci, bu sezon 4 maçta forma giydi.
Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tarık Çetin'in güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe altyapısından yetişen kaleci, kariyerinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor formaları da giydi.
