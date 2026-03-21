CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de imza yolda! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'nın ardından sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan o isim ile de sözleşme uzatma kararı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 11:38
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı.

Sarı-lacivertli ekipte transfer gündeminin yanı sıra iç transferde de adımlar atılıyor.

YÖNETİM MASAYA OTURACAK

Anderson Talisca ile sözleşme uzatan Fenerbahçe'de bir diğer hamle Tarık Çetin için geliyor.

Ederson'un yokluğunda görev aldığı maçlarda süre bulan 29 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme için görüşme yapılacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞİYOR

Takvim'in haberine göre yönetimin, Tarık Çetin ile kontrat uzatma kararı aldığı ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesinin planlandığı aktarıldı.

Sezon başında takıma katılan deneyimli kaleci, bu sezon 4 maçta forma giydi.

Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tarık Çetin'in güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen kaleci, kariyerinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor formaları da giydi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
