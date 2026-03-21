Galatasaray'da forvette kim oynayacak? Okan Buruk'tan Barış Alper ve Icardi kararı
Sahalardan en az bir ay uzak kalması beklenen Osimhen'in yokluğunda, sarı-kırmızılı ekibin yeni 9 numarası netleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında en ileri uçta Barış Alper ve Icardi arasında tercihini yaptığı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 09:53
Kemerburgaz'dan gelen bilgilere göre tecrübeli hocanın şu anda 9 numara pozisyonunda ilk tercihi Barış Alper Yılmaz...
ICARDI'YE GÜVENMİYOR
Takvim'de yer alan habere göre, Buruk'un hem Barış'ın yüksek fizik kalitesi nedeniyle Osimhen'in yerini en iyi dolduracak isim olduğunu düşündüğü hem de son dönemde iyice formdan düşen Mauro Icardi'ye eskisi kadar güvenmediği belirtiliyor.
Üst üste oynanacak Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında Barış Alper'in 9 numara pozisyonunda olması, Icardi'nin ise kulübede oturması bekleniyor.
Arjantinli yıldız ayrıca Liverpool deplasmanında oyuna girme konusunda isteksiz davranmış ve ortaya çıkan görüntüler herkesin tepkisini çekmişti.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.