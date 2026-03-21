Ziraat Türkiye Kupası
Brighton - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Brighton - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Liverpool, Premier Lig'e Brighton deplasmanıyla dönüyor. 21 Mart 2026 Brighton - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 10:20
Brighton - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Brighton - Liverpool maçı canlı anlatım

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir performans sergileyen Liverpool, Cumartesi günü Amex Stadyumu'nda Brighton & Hove Albion ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Arne Slot'un ekibi zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı Darren England yönetecek.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak bu kritik mücadele, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) Amex Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın başlama saati Türkiye saati ile 15:30 olarak belirlendi.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brighton & Hove Albion muhtemel ilk 11'i: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Ferdi Kadıoğlu, Ayari, Baleba, Gomez, Gross, Minteh, Welbeck

Liverpool muhtemel ilk 11'i: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

