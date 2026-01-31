CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bodrum FK-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken Bodrum FK ile Serik Belediyespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 14:12
Bodrum FK-Serik Belediyespor maçı izlemek için tıklayın

TFF 1. Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Bodrum FK - Serik Belediyespor maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Bodrum - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Sezonun kritik haftalarından birinde oynanacak mücadele, her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Bodrum FK-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BODRUM FK-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum - Serik Belediyespor maçı bugün oynanacak.

BODRUM FK-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum - Serik Belediyespor maçı saat 19:00'da (TSİ) oynanacak.

BODRUM FK-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor ile Serik Belediyespor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

BODRUM FK-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

