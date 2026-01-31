Napoli-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A canlı izle!

Napoli - Fiorentina maçı canlı izleme linki

Napoli - Fiorentina maçı canlı izle! Serie A'da gözler Stadio Maradona'ya çevrildi. Üst üste yaşanan hayal kırıklıklarının ardından Napoli, Fiorentina karşısında yeniden çıkış arıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fiorentina ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Napoli–Fiorentina maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

NAPOLI-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

SSC Napoli-ACF Fiorentina maçı bugün oynanacak.

NAPOLI-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

NAPOLI-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

SSC Napoli-ACF Fiorentina maçı S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli muhtemel ilk 11'i: Meret, Di Lorenzo, İsa, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund

Fiorentina muhtemel ilk 11: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Kean

NAPOLI'DE BİTMEYEN SAKATLIK KABUSU

Napoli, sezonun en kritik dönemine girilirken derin bir sakatlık kriziyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Kadro derinliğini ciddi şekilde etkileyen bu tablo, teknik heyetin elini her geçen hafta biraz daha zorluyor. Kevin De Bruyne, Frank Anguissa ve Billy Gilmour gibi uzun süreli sakatlık yaşayan önemli isimlerin yanı sıra, birçok oyuncunun da sahalardan uzak kalması Napoli'nin istikrarını bozmuş durumda.

KALEDE ZORUNLU DEĞİŞİM, SAVUNMADA BÜYÜK EKSİKLER

Sakatlığını atlatan Alex Meret, kaleci Vanja Milinkovic-Savic'in yaşadığı sakatlık sonrası yeniden kaleyi devraldı. Ancak savunma hattında tablo pek iç açıcı değil.

Kanat oyuncuları Matteo Politano ve David Neres kadro dışında kalırken, savunmanın kilit ismi Amir Rrahmani de bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu eksikler, Napoli'nin özellikle savunma organizasyonunu ciddi biçimde zora sokuyor.

FORVET HATTINDA GOL SORUNU BÜYÜYOR

Napoli'nin hücum hattında da işler yolunda gitmiyor. Takımın gol kralı Rasmus Højlund, ligde son altı maçtır gol sevinci yaşayamadı.Uzun bir sakatlık sürecinden dönen Romelu Lukaku, henüz tam anlamıyla fiziksel ritmini bulabilmiş değil. Ayrıca forvet rotasyonundaki bir diğer isim Lorenzo Lucca'nın takımdan ayrılması, seçenekleri daha da sınırladı.

FIORENTINA'DA GOL YÜKÜ MANDRAGORA'DA

Konuk ekip Fiorentina'da ise dikkat çeken bir tablo var. Napoli doğumlu orta saha oyuncusu Rolando Mandragora, Serie A'da attığı 6 golle takımının en skorer ismi konumunda. Buna karşın, Viola'nın hücum hattındaki forvet oyuncuları istikrarlı bir gol performansı sergileyemiyor.