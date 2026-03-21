Galatasaray Yaser Asprilla'nın bonservisini alacak mı? Transfer kararı verildi
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla beklentilerin uzağında kalırken, genç oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda opsiyon konusunda kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 14:42
OPSİYON KULLANILMAYACAK
Takvim'de yer alan habere göre; kulüp yönetiminin, sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ifade ediliyor.
Bu gelişmeler, sezon sonu için Asprilla ile yolların ayrılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Öte yandan Kolombiya Milli Takımı kadrosu da açıklandı.
Asprilla listeye alınmazken, Galatasaray'dan Davinson Sanchez kadroda yer aldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.