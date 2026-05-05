Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda dev yarı final heyecanı başlıyor! Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Konyaspor ile final bileti için karşı karşıya geliyor. "Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta?" ve "ZTK maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?" soruları spor gündeminin ilk sırasında. Sergen Yalçın yönetiminde son maçlarda istikrarlı bir form yakalayan Kara Kartal, taraftarı önünde avantajlı bir skor arıyor. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı ATV canlı yayın izleme linki ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 18:55
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Beşiktaş JK, Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Final bileti için sahaya çıkacak iki ekip de sezonu kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Beşiktaş, son yıllardaki kupa başarısını sürdürmek isterken; Konyaspor ise uzun bir aranın ardından finale yükselmenin peşinde. "Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta?" ve "Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dev mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı ATV canlı yayın izleme linki ve muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşma 5 Mayıs 2026 Salı (Bugün) saat 20:30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA HEDEFİ

2023-24 sezonunun kupa şampiyonu olan Beşiktaş, unvanını korumak ve sezonu kupayla kapatmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile yaptığı son 10 maçın sadece birinde mağlup olarak psikolojik üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Beşiktaş - Konyaspor maçı izle

KONYASPOR İNANIYOR

2016-17 sezonundaki tarihi zaferinden bu yana ilk kez finale bu kadar yaklaşan Konyaspor, ligdeki orta sıralardaki yerini garantilemiş durumda. Yeşil-beyazlılar, Cuma günü Rize karşısında aldıkları mağlubiyeti unutturup kupada sürpriz peşinde koşacak.

ATV CANLI İZLEME LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor mücadelesini ATV kanalından televizyon üzerinden şifresiz izleyebileceğiniz gibi, kanalın resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden HD kalitesinde takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HD, ŞİFRESİZ, CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN

