Trabzonspor'un gündemindeki Aral Şimşir'e Premier Lig'den 3 talip!

Trabzonspor'un uzun süredir transfer gündeminde bulunan hatta kendisinin de kış transfer döneminde bordo-mavili ekipten transfer teklifi aldığını açıkladığı Aral Şimşir hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. A Milli Futbol Takımımızın Romanya ile Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı maç öncesi açıklanan kadrosunda da kendine yer bulan Şimşir hakkında Trabzonspor'u üzecek bir transfer iddiası gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu için Premier Lig ekipleri Brentford, Leeds United ve Crystal Palace'ın devreye girdiği öne sürüldü.

Midtjylland ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aral Şimşir, bu sezon Danimarka ekibinin formasını 44 maçta giyerken 11 gol 18 asistlik performans gösterdi.