Romanya efsanesi Gheorghe Hagi'den flaş Türkiye sözleri: Gördüğüm tek avantajları...

Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Rumen basınından Prosport'a konuşan Hagi'nin o sözleri:

Soru: Türkiye ile Dünya Kupası play-off maçı yaklaşırken, bu dönemde oğlun Ianis hakkında ne düşünüyorsun?

Hagi: Odaklanmış durumdalar! Hepsi! Herkesin bu maça çok bağlı olduğunu biliyorum ve umarım çok iyi bir formda gelirler.

Soru: Dünya Kupası'na katılmak Romanya için ne anlama gelir?

Hagi: Bu çok önemli! Çünkü katıldıkları Avrupa Şampiyonası'ndan sonra şimdi de Dünya Şampiyonası'na katılmak önemli olacak. Bu onlara tek bir şey kazandırıyor: özgüven. Ama aynı zamanda çok fazla da deneyim! Zaten deneyimleri var, grubun büyük çoğunluğu uluslararası deneyime sahip. Olgunlar, genç oyuncuları da hesaba katarsak, şimdi onlar takımın temelini oluşturuyor, yükü onlar taşıyor. Tecrübeli oyuncular ve bence yaratma yetenekleri var...

Çoğu insan artık Türklerin favori olduğunu söylüyor. Sadece ev sahibi avantajından dolayı favoriler! Gördüğüm tek avantaj bu, kendi sahalarında oynuyorlar, biz deplasmanda oynuyoruz! Sadece bu! Geri kalanına gelince, bence Avrupa Şampiyonası'na katılmış tecrübeye sahip bir Romanya milli takımından bahsediyoruz. Ayrıca U21, U19 Avrupa Şampiyonalarında oynamış bir jenerasyon da var…

Yani uluslararası tecrübeleri var, bu maçların ne anlama geldiğini biliyorlar. Önemli olan maça çok iyi bir formda çıkmak, birçok oyuncu formda ve iyi görünüyor. Avrupa Şampiyonası'na katıldılar, biz de katıldık. Avrupa Şampiyonası'nı kazanmadılar ama tıpkı bizim gibiydiler. Temelde, hem onlar hem de biz için tecrübe önemli. Evet, Türkiye evinde oynuyor ve belki de herkesten daha tecrübeli bir oyuncuları var. O da Hakan Çalhanoğlu. Şu an oynadığı takımı düşünürsek, en iyi takımlarda oynamış, ayrıca tecrübeli ve çok önemli bir oyuncu.

Soru: 30-40 yıl önce Romanya futbolu Türkiye futbolundan daha üstündü. Sonra yavaş yavaş güç dengeleri oluştu.

Hagi: Yaklaşık 20 yıl önce olanları düşünmek yanlış.

Soru: Peki, geçtiğimiz günlerde sizin başarılarınızı hatırlatan bir gol atan Arda Güler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hagi: Bu vesileyle kendisini bu golünden dolayı tebrik etmek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte ve bunu başardığı için çok mutluyum. Yetenekli, genç bir oyuncu… Çok genç ve çok, çok yetenekli! Ayrıca çok zeki. Oyununda gördüğüm kadarıyla… Zeka seviyesi yüksek… Olgun görünüyor, yaşından çok daha olgun, muhtemelen bu yüzden Real Madrid'de. İlk 11'de oynamak, orada olmak için çok erken geldi… İyi bir performans sergiliyor, maçtan maça gelişiyor. Ve yaşlandıkça tecrübesi de artıyor. Bence o ve Kenan Yıldız çok yüksek bir potansiyele, çok yüksek bir geleceğe sahip oyuncular. Çünkü ikisi de inanılmaz derecede genç ve çok iyi.

Soru: Atmosferden bahsediyordunuz. Türkiye'de tarih yazdınız, Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray için oynadınız. Rakip takımın nasıl bir atmosfer yaratabileceğini düşünüyorsunuz

Hagi: Stadyum önemli değil, onlar ülkesi için oynuyorlar, her şeylerini verecekler! Şansımız olması için çok zeki olmamız gereken bir mücadele olacak. Duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmeliyiz ve bence takım bunu yapacak deneyime sahip. Futbolun doğası gereği, tek bir maç oynanması bir avantaj, daha fazla maç yok ve burada her şey olabilir. Umarım güzel bir gün geçiririz.

