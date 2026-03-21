CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga CANLI | Elche - Mallorca maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler “Elche-Mallorca maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor. La Liga’da alt sıraları doğrudan etkileyen mücadelede Mallorca, üst üste galibiyet alarak rahatlamak isterken, Elche ise sahasında kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmayı hedefliyor. Bu maç, kümede kalma yarışında belirleyici olabilir.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 14:25
La Liga'nın 29. haftasında heyecan dorukta! Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Elche, sahasında üst üste galibiyet hedefleyen Mallorca'yı konuk ediyor. "Elche - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı belli oldu. İşte kritik randevunun detayları ve canlı yayın bilgileri...

ELCHE - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya futbolunun bu önemli karşılaşması, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

ELCHE MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

ELCHE-MALLORCA MAÇI BİLGİLERİ

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 16:00 (TSİ)

Kanal: S Sport Plus ve Tivibu Spor 4

Stat: Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)

ELCHE'DE HEDEF KRİTİK 3 PUAN

Ev sahibi Elche, şu anda La Liga tablosunda 18. sırada yer alıyor ve düşme hattının sıcaklığını ensesinde hissediyor. Rakibi Mallorca'nın sadece 2 puan gerisinde bulunan Elche, kendi sahasında kazanarak hem rakibini yakalamayı hem de tehlikeli bölgeden bir adım uzaklaşmayı amaçlıyor.

MALLORCA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Konuk ekip Mallorca ise 16. sırada bulunuyor. Son maçlarından galibiyetle ayrılan ekip, Elche deplasmanında da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste galibiyet serisi yakalamak istiyor. Aradaki 2 puanlık fark, bu mücadeleyi "sezonun en kritik alt sıra kapışmalarından biri" haline getiriyor.

ELCHE - MALLORCA MAÇI CANLI

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
