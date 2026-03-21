CANLI | Elche - Mallorca maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 29. haftasında heyecan dorukta! Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Elche, sahasında üst üste galibiyet hedefleyen Mallorca'yı konuk ediyor. "Elche - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı belli oldu. İşte kritik randevunun detayları ve canlı yayın bilgileri...

ELCHE - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya futbolunun bu önemli karşılaşması, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

ELCHE-MALLORCA MAÇI BİLGİLERİ

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 16:00 (TSİ)

Kanal: S Sport Plus ve Tivibu Spor 4

Stat: Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)

ELCHE'DE HEDEF KRİTİK 3 PUAN

Ev sahibi Elche, şu anda La Liga tablosunda 18. sırada yer alıyor ve düşme hattının sıcaklığını ensesinde hissediyor. Rakibi Mallorca'nın sadece 2 puan gerisinde bulunan Elche, kendi sahasında kazanarak hem rakibini yakalamayı hem de tehlikeli bölgeden bir adım uzaklaşmayı amaçlıyor.

MALLORCA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Konuk ekip Mallorca ise 16. sırada bulunuyor. Son maçlarından galibiyetle ayrılan ekip, Elche deplasmanında da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste galibiyet serisi yakalamak istiyor. Aradaki 2 puanlık fark, bu mücadeleyi "sezonun en kritik alt sıra kapışmalarından biri" haline getiriyor.

