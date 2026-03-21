Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında İtalyan ekibinin transfer kararı belirsizliğini koruyordu. Son olarak İtalyan gazetecinin o haberine göre Udinese'nin transferde flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 12:43
Son olarak sarı-kırmızılıların sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Udinese'nin Zaniolo'nun performansından çok memnun olduğu ve kalıcı bir anlaşma için satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öğrenildi.
Schira, haberinin devamında Udinese'nin Zaniolo'nun bonservisini almak için ya 10 milyon euro bonservis ödeyeceğini ya da 5 milyon euro ödeyeceğini ancak bu ihtimalde de Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satışından %50 pay alacağını vurguladı.
Zaniolo, Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkarken 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.
Galatasaray'a 2022/23 sezonunun devre arasında transfer olan Zaniolo, 2023/24 sezonunu Aston Villa'da, 2024/25 sezonun ilk yarısını Atalanta'da ikinci yarısını ise Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti.
Transfermarkt verilerine göre Zaniolo'nun piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
İŞTE O HABER
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.