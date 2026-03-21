Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında İtalyan ekibinin transfer kararı belirsizliğini koruyordu. Son olarak İtalyan gazetecinin o haberine göre Udinese'nin transferde flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 12:43
Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanına konuk oldu.

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

İlk maçı RAMS Park'ta 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield'da oynanan rövanş maçını ise 4-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

Öte yandan Galatasaray'da dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

Son olarak sarı-kırmızılıların sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Udinese'nin Zaniolo'nun performansından çok memnun olduğu ve kalıcı bir anlaşma için satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öğrenildi.

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

Schira, haberinin devamında Udinese'nin Zaniolo'nun bonservisini almak için ya 10 milyon euro bonservis ödeyeceğini ya da 5 milyon euro ödeyeceğini ancak bu ihtimalde de Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satışından %50 pay alacağını vurguladı.

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

Zaniolo, Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkarken 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

Galatasaray'a 2022/23 sezonunun devre arasında transfer olan Zaniolo, 2023/24 sezonunu Aston Villa'da, 2024/25 sezonun ilk yarısını Atalanta'da ikinci yarısını ise Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti.

Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

Transfermarkt verilerine göre Zaniolo'nun piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

