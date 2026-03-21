Udinese'den Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Nicolo Zaniolo…

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Udinese'nin Zaniolo'nun performansından çok memnun olduğu ve kalıcı bir anlaşma için satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öğrenildi.

Schira, haberinin devamında Udinese'nin Zaniolo'nun bonservisini almak için ya 10 milyon euro bonservis ödeyeceğini ya da 5 milyon euro ödeyeceğini ancak bu ihtimalde de Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satışından %50 pay alacağını vurguladı.