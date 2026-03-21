Fenerbahçe'de Skriniar planı! Milli takım kampına gitmişti
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Milan Skriniar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, milli takıma davet edilen yıldız oyuncu için özel bir plan hazırladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 12:05
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Milan Skriniar konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Nottingham Forest ile Kadıköy'de oynanan maçta kasığından sakatlanan Slovak yıldız, Fenerbahçe'nin son 7 maçında forma giyememişti.
Sarı-lacivertlilerin kaptanın sahalara ne zaman döneceği soru işareti oluştururken, Slovakya Milli Takımı'na çağrılması şaşkınlık yaratmıştı.
Fenerbahçe Skriniar'ın milli takım kampı için özel bir önlem planı uygulamaya geçirdi.
Sabah muhabiri Ceyhun Samet Yüksel'in haberine göre, Fenerbahçe'den bir fizyoterapist kamp boyunca yıldız futbolcuya eşlik edecek.
Sakatlığının bir süre daha devam etmesi beklenen Skriniar'ın 26 Mart'ta oynanacak Slovakya-Kosova maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ancak Slovakya'nın Kosova'yı eleyerek finale kalması halinde, Skriniar'ın finalde oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor. Slovakya turu geçmesi halinde finalde Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibi ile evinde oynayacak.