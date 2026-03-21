CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Mart 2026 Everton - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nden 8-2'lik skorla elenen Chelsea, Premier Lig'de Everton deplasmanına çıkıyor. beIN Sports 3 canlı izle bilgileri haberimizde!

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 12:14
Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Chelsea maçı canlı anlatım için tıkla!

İngiltere Premier Lig'de sular durulmuyor! Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye toplamda 8-2'lik skorla elenerek büyük bir şok yaşayan Chelsea, ligde de Newcastle mağlubiyetinin yaralarını sarmak için Everton deplasmanına çıkıyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

EVERTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20:30'da (TSİ) oynanacak.

EVERTON-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Chelsea Premier Lig mücadelesi beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVERTON-CHELSEA MAÇI BİLGİLERİ

Tarih: 21 Mart 2026 Cumartesi (Bugün)

Saat: 20:30

Kanal: beIN Sports 3

Stat: Hill Dickinson Stadium (Merseyside)

CHELSEA'DE AVRUPA ŞOKU VE LİGDEKİ DURUM

Londra ekibi Chelsea için son 7 gün oldukça ağır geçti. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Newcastle United'a 1-0 mağlup olan "Maviler", ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile karşılaştı. İki maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan Chelsea, toplamda 8-2 gibi tarihi bir skorla Avrupa'ya veda etti. Teknik direktör Liam Rosenior yönetimindeki ekip, bu moral bozukluğunu Everton galibiyetiyle unutturmak istiyor.

EVERTON CEPHESİNDE SON DURUM

Kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmak isteyen Everton, istikrarsız bir grafik çizen rakibinin içinde bulunduğu durumdan faydalanmayı hedefliyor. Merseyside ekibi, taraftar desteğiyle Chelsea karşısında puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmek niyetinde.

EVERTON-CHELSEA MAÇINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
