Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de sular durulmuyor! Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye toplamda 8-2'lik skorla elenerek büyük bir şok yaşayan Chelsea, ligde de Newcastle mağlubiyetinin yaralarını sarmak için Everton deplasmanına çıkıyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

EVERTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20:30'da (TSİ) oynanacak.

EVERTON-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Chelsea Premier Lig mücadelesi beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVERTON-CHELSEA MAÇI BİLGİLERİ

Tarih: 21 Mart 2026 Cumartesi (Bugün)

Saat: 20:30

Kanal: beIN Sports 3

Stat: Hill Dickinson Stadium (Merseyside)

CHELSEA'DE AVRUPA ŞOKU VE LİGDEKİ DURUM

Londra ekibi Chelsea için son 7 gün oldukça ağır geçti. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Newcastle United'a 1-0 mağlup olan "Maviler", ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile karşılaştı. İki maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan Chelsea, toplamda 8-2 gibi tarihi bir skorla Avrupa'ya veda etti. Teknik direktör Liam Rosenior yönetimindeki ekip, bu moral bozukluğunu Everton galibiyetiyle unutturmak istiyor.

EVERTON CEPHESİNDE SON DURUM

Kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmak isteyen Everton, istikrarsız bir grafik çizen rakibinin içinde bulunduğu durumdan faydalanmayı hedefliyor. Merseyside ekibi, taraftar desteğiyle Chelsea karşısında puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmek niyetinde.

