Ziraat Türkiye Kupası
Bayern Münih-Union Berlin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin gündeminde yer alan “Bayern Münih Union Berlin maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Bundesliga’da liderliğini pekiştirmek isteyen Bayern Münih, eksik kadrosuna rağmen sahasında kritik bir sınava çıkacak. Union Berlin ise son maçtaki galibiyetin ardından zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 12:46
Almanya Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, 27. hafta mücadelesinde Allianz Arena'da Union Berlin'i ağırlıyor. Eksik kadrosuna rağmen galibiyet serisini sürdürmek isteyen Bavyera devi ile son maçından zaferle ayrılan Union Berlin arasındaki dev randevu için geri sayım başladı. Peki, Bayern Münih - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Bundesliga'da haftanın en kritik maçlarından biri olan bu karşılaşma, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 17:30

Kanal: beIN Sports 4, Tivibu Spor 2 ve S Sport Plus

Stat: Allianz Arena (Münih)

Karşılaşma beIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH'TE EKSİK ÇOK, HEDEF NET

Bundesliga'da zirvedeki yerini pekiştirmeyi hedefleyen Bayern Münih, bu zorlu mücadeleye önemli eksiklerle çıkıyor. Kadro derinliğini kullanarak galibiyet serisine dönmek isteyen Bavyeralılar, evinde hata yapmamak niyetinde. Hafta içi Avrupa yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan ekip, taraftar desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

UNION BERLIN SÜRPRİZ PEŞİNDE

"Die Eisernen" (Demirler) lakaplı Union Berlin, geçen hafta aldığı galibiyetle moral buldu. Geçmişte Bayern Münih'e karşı sürpriz sonuçlar alan konuk ekip, Allianz Arena'da savunma disiplininden taviz vermeden kontra ataklarla sonuç almayı hedefliyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Bayern Münih muhtemel ilk 11'i: Urbig, Laimer, Upamecano, Kim, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Union Berlin muhtemel ilk 11'i: Ronnow, Doekhi, Querfeld, Nsoki, Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn, Ilic, Ansah

