Borussia Dortmund, Emre Can'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Borussia Dortmund, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ın kontratını 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, Emre Can'ın takım için önemli bir lider ve rol model olduğunu vurgulayarak, sakatlık sürecinde oyuncuya tam destek verdiklerini belirtti. Benzer şekilde Sebastian Kehl de Can'ın hem saha içi hem de soyunma odasındaki etkisine dikkat çekti.

Şubat ayı sonunda Bayern Münih karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan Emre Can'ın gelecek sezona kadar formasından uzak kalacağı ifade ediliyor.

Emre Can ise yaptığı açıklamada Borussia Dortmund'da kalmaya devam ettiği için mutlu olduğunu belirterek, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeyi hedeflediğini dile getirdi.