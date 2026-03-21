CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 16:14
Borussia Dortmund, Emre Can'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!
Borussia Dortmund, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ın kontratını 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, Emre Can'ın takım için önemli bir lider ve rol model olduğunu vurgulayarak, sakatlık sürecinde oyuncuya tam destek verdiklerini belirtti. Benzer şekilde Sebastian Kehl de Can'ın hem saha içi hem de soyunma odasındaki etkisine dikkat çekti.

Şubat ayı sonunda Bayern Münih karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan Emre Can'ın gelecek sezona kadar formasından uzak kalacağı ifade ediliyor.

Emre Can ise yaptığı açıklamada Borussia Dortmund'da kalmaya devam ettiği için mutlu olduğunu belirterek, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'de zirve Kante'nin!
G.Saray Asprilla'nın bonservisini alacak mı?
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Donald Trump'tan "ateşkes istemiyorum" çıkışı: Hedefe yaklaşıyoruz | Natanz'a saldırı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese'den G.Saray'a Zaniolo müjdesi!
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serik Belediyespor'dan kritik 3 puan! Serik Belediyespor'dan kritik 3 puan! 15:58
Bolu'da gol sesi çıkmadı! Bolu'da gol sesi çıkmadı! 15:37
Trabzonspor'a transferde Ada'dan rakipler çıktı! Trabzonspor'a transferde Ada'dan rakipler çıktı! 15:34
Hakan Akkaya, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı Hakan Akkaya, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı 15:17
Wimbledon'da "Video İnceleme Teknolojisi" olacak Wimbledon'da "Video İnceleme Teknolojisi" olacak 15:05
Osasuna - Girona maçı bilgileri Osasuna - Girona maçı bilgileri 14:56
Daha Eski
Levante-Real Oviedo maçı bilgileri | La Liga Levante-Real Oviedo maçı bilgileri | La Liga 14:45
G.Saray Asprilla'nın bonservisini alacak mı? G.Saray Asprilla'nın bonservisini alacak mı? 14:40
Espanyol Barcelona-Getafe maçı bilgileri Espanyol Barcelona-Getafe maçı bilgileri 14:32
Elche - Mallorca maçı bilgileri Elche - Mallorca maçı bilgileri 14:25
Sevilla-Valencia maçı bilgileri Sevilla-Valencia maçı bilgileri 14:13
Fenerbahçe'de zirve Kante'nin! Fenerbahçe'de zirve Kante'nin! 14:11