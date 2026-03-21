Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton, Liverpool'u devirdi!

İngiltere Premier Lig 31. haftasında Brighton Hove Albion, Liverpool'u konuk etti. Galatasaray maçı sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini kapan Liverpool, Brighton Hove Albion engeline takıldı. Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta Brighton 2-1 galip gelmeyi başardı.

Brighton'da galibiyeti getiren golleri tecrübeli santrfor Danny Welbeck, maçın 14. ve 56. dakikalarında kaydetti. Tecrübeli golcünün bu sezon Premier Lig'de attığı 12 gol oldu. Bu istatistikle beraber İngiltere Premier Lig gol krallığında en golcü İngiliz oyuncu oldu.

Liverpool'un golünü ise Macar orta saha Milos Kerkez 30.dakikada kaydetti.

Böylelikle Liverpool 49 puanla 5. sırada yer aldı. Brighton ise 43 puanla 8. sırada yer buldu.

MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI

Brighton - Liverpool maçı, stadyum yakınında meydana gelen trafik kazası sebebiyle 15 dakika geç başlamıştı.