Fenerbahçe'de zirve N'golo Kante'nin! İşte o çarpıcı istatistik
Eleştirilerin odağındaki N'Golo Kante, Gaziantep FK maçında ilk skor katkısını vererek çıkış sinyali verdi. Etkili bir performans sergileyen Fransız yıldız, o istatistiklerde takımın zirvesinde yer aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 14:11
Kante, 90 dakika başına toplam kat edilen mesafe ve yüksek şiddetli koşuyla kat edilen mesafe istatistiklerinde Fenerbahçe'nin en iyisi oldu.
Kante'den sonra ise en fazla mesafe kat eden isim İsmail Yüksek.
Üçüncü basamakta da Edson Avarez var. Fakat, Meksikalı kat edilen mesafede İsmail'in gerisinde kalsa da diğer istatistiklerde önünde bulunuyor.
Kante bu performansıyla Fransa Milli Takımı'nın ABD ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna da seçildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.