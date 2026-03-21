Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga CANLI | Levante - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Levante - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 29. haftasında adeta bir "tamam mı devam mı" maçı oynanıyor! Küme düşme hattında yer alan iki ekip Levante ve Real Oviedo, Ciutat de Valencia’da kozlarını paylaşıyor. Peki, Levante - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev randevunun detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 14:49
Levante - Real Oviedo maçı canlı takip edebilirsiniz...

La Liga'da alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi futbolseverler "Levante - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını arıyor. Cumartesi akşamı Ciutat de Valencia'da oynanacak bu kritik mücadelede Levante, küme düşme hattından uzaklaşmak için Real Oviedo karşısında galibiyet hedefliyor. Konuk ekip Oviedo ise ligde düşük gol ortalamasına rağmen hayati bir galibiyet peşinde. La Liga Levante-Real Oviedo maçı detayları FOTOMAÇ.com'da!

LEVANTE - REAL OVIEDO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ligde kalma umutlarını son düzlüğe taşımak isteyen iki ekibin kritik randevusu, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

LEVANTE - REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

LEVANTE - REAL OVIEDO MAÇI BİLGİLERİ

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 20:30 (TSİ)

Kanal: S Sport Plus

Stat: Ciutat de Valencia

LEVANTE EVİNDE HAYAT BULMAK İSTİYOR

Ev sahibi Levante, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmayı sezonun en kritik virajı olarak görüyor. Alt sıralardan kurtulmak adına mutlak 3 puan hedefleyen Levante, hücum hattındaki etkisizliğini bu maçla kırmayı planlıyor. Sakatlığı bulunan Roger Brugué ve cezalı Matias Moreno gibi isimlerin yokluğunda teknik heyetin nasıl bir kadro kuracağı merak konusu.

REAL OVIEDO'DA VALENCIA GALİBİYETİ MORALİ

Konuk ekip Real Oviedo ise ligin en az gol atan takımı (18 gol) olmasına rağmen, geçtiğimiz hafta Valencia karşısında aldığı 1-0'lık hayati galibiyetle büyük moral buldu. Bu sonuçla küme düşme hattından kurtulma yolunda ilk temeli atan Oviedo, Levante deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek bu çıkışını sürdürmek istiyor.

