Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Avrupa'nın da radarında

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Avrupa'nın da radarında

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'deki bir oyuncuyla ilgileniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 12:50
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Avrupa'nın da radarında

Göztepe'nin parlayan isimlerine gelen transfer teklifleri dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin keşfederek kadroya kattığı Nijeryalı ön libero Anthony Dennis, gösterdiği performansla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kulüplerin radarına girmeyi başardı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Orta sahadaki yüksek temposu, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı başarıyla kurabilmesiyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alan Dennis, özellikle bu sezon sergilediği istikrarlı performansla öne çıktı. Genç yaşına rağmen sahadaki olgun görüntüsüyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu için taliplerin sayısı her geçen gün artıyor.

BEŞİKTAŞ TAKİPÇİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in uzun süredir oyuncuyu takip ettiği ve sezon sonunda resmi adım atmaya hazırlandığı öğrenilirken, Almanya Bundesliga temsilcisi Mainz'ın da Dennis'i transfer listesine aldığı belirtildi. Süper Lig'den Beşiktaş'ın da 23 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı ve gelişmeleri yakından izlediği ifade ediliyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE SICAK

Göztepe ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Anthony Dennis'in mevcut kontratı, sarı-kırmızılı kulübün elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yönetimin, oyuncunun bonservis bedelini yüksek tutmayı planladığı ve ancak kulübün menfaatlerine uygun bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine sıcak bakacağı belirtiliyor.

