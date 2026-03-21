Ziraat Türkiye Kupası
Wolfsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da kritik mücadele öncesi futbolseverler “Wolfsburg-Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmada Wolfsburg, sahasında Werder Bremen’i konuk edecek. Sezonun en kritik maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede iki takım da hayati puanlar için sahaya çıkacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 13:08
Wolfsburg - Werder Bremen maçı canlı anlatım için TIKLA!

Bundesliga'da adeta "6 puanlık" bir maç! Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolfsburg, sahasında Werder Bremen'i konuk ediyor. "Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı belli oldu. İşte Volkswagen Arena'daki kritik randevunun detayları ve canlı yayın bilgileri...

Ligde kalma mücadelesi veren iki ekibin zorlu randevusu, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 17:30

Kanal: Tivibu Spor 4 ve S Sport Plus

Stat: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Hakem: Benjamin Brand

WOLFSBURG İÇİN "SEZONUN MAÇI"

Sezonun bitimine sadece 8 hafta kala, Wolfsburg için her puan altın değerinde. Düşme hattının sadece 4 puan üzerinde yer alan "Kurtlar", taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes almak istiyor. Olası bir mağlubiyet, yeşil-beyazlı ekibi sezonun son düzlüğünde büyük bir baskı altına sokabilir.

WERDER BREMEN TEHLİKE HATTINDA

Konuk ekip Werder Bremen için de durum pek farklı değil. Kötü bir sonuç almaları halinde kendilerini yeniden son 3 sıranın içinde bulma riskiyle karşı karşıyalar. "River Islanders", deplasmanda alacağı puanlarla alt sıralardan tamamen kopmayı hedefliyor.

WOLFSBURG - WERDER BREMEN MAÇI CANLI ANLATIM

Osimhen sahalara ne zaman döneceğini açıkladı!
Domenico Tedesco için flaş iddia!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Yeni başlangıçların sembolü oldu
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!
Son Dakika
Borussia Dortmund-Hamburg maçı bilgileri Borussia Dortmund-Hamburg maçı bilgileri 13:57
Köln - B. Mönchengladbach maçı bilgileri Köln - B. Mönchengladbach maçı bilgileri 13:51
Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri 13:19
Wolfsburg - Werder Bremen maçı bilgileri Wolfsburg - Werder Bremen maçı bilgileri 13:08
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! 12:50
Bayern Münih - Union Berlin maçı bilgileri Bayern Münih - Union Berlin maçı bilgileri 12:46
Daha Eski
Udinese'den G.Saray'a Zaniolo müjdesi! Udinese'den G.Saray'a Zaniolo müjdesi! 12:43
Leeds United - Brentford maçı bilgileri Leeds United - Brentford maçı bilgileri 12:30
Everton - Chelsea maçı bilgileri Everton - Chelsea maçı bilgileri 12:14
F.Bahçe'de çarpıcı Skriniar gelişmesi! F.Bahçe'de çarpıcı Skriniar gelişmesi! 12:04
F.Bahçe'de imza yolda! F.Bahçe'de imza yolda! 11:38
Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi! Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi! 11:12