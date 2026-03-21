Wolfsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg - Werder Bremen maçı canlı anlatım için TIKLA!

Bundesliga'da adeta "6 puanlık" bir maç! Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolfsburg, sahasında Werder Bremen'i konuk ediyor. "Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı belli oldu. İşte Volkswagen Arena'daki kritik randevunun detayları ve canlı yayın bilgileri...

Ligde kalma mücadelesi veren iki ekibin zorlu randevusu, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 17:30

Kanal: Tivibu Spor 4 ve S Sport Plus

Stat: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Hakem: Benjamin Brand

WOLFSBURG İÇİN "SEZONUN MAÇI"

Sezonun bitimine sadece 8 hafta kala, Wolfsburg için her puan altın değerinde. Düşme hattının sadece 4 puan üzerinde yer alan "Kurtlar", taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes almak istiyor. Olası bir mağlubiyet, yeşil-beyazlı ekibi sezonun son düzlüğünde büyük bir baskı altına sokabilir.

WERDER BREMEN TEHLİKE HATTINDA

Konuk ekip Werder Bremen için de durum pek farklı değil. Kötü bir sonuç almaları halinde kendilerini yeniden son 3 sıranın içinde bulma riskiyle karşı karşıyalar. "River Islanders", deplasmanda alacağı puanlarla alt sıralardan tamamen kopmayı hedefliyor.

WOLFSBURG - WERDER BREMEN MAÇI CANLI ANLATIM

ASpor CANLI YAYIN