Bundesliga'da dikkat çeken karşılaşma öncesi futbolseverler "Heidenheim-Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk dört hedefini sürdüren Bayer Leverkusen, deplasmanda ligin son sırasında yer alan Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip ise ligde kalma umutlarını sürdürmek için sahaya çıkacak.

HEIDENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Voith Arena'da oynanacak bu önemli karşılaşma, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) TSİ 17:30'da başlayacak.

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 17:30

Kanal: Tivibu Spor 3 ve S Sport Plus

Stat: Voith-Arena (Heidenheim)

LEVERKUSEN'İN GÖZÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, geçtiğimiz hafta Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puanı hanesine yazdırmıştı. 45 puanla ligin 6. sırasında yer alan kırmızı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi potasına girmek için bu deplasmandan mutlak 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

HEIDENHEIM İÇİN UMUTLAR TÜKENİYOR

Ev sahibi Heidenheim ise ligde oldukça zor günler geçiriyor. Topladığı 14 puanla 18. sırada (sonuncu) yer alan ekip, küme düşme hattının 11 puan gerisinde bulunuyor. Ligde kalma şansı matematiksel olarak devam etse de, Leverkusen karşısında alınacak bir mağlubiyet bu umutları büyük ölçüde sona erdirebilir.

