Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Leeds Brentford maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21 Mart 2026 Leeds United - Brentford maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Leeds, Avrupa hedefindeki Brentford'ı ağırlıyor. beIN Sports canlı izle bilgileri haberimizde!

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 12:30
Leeds United - Brentford maçı canlı takip edebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında heyecan dorukta! Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Leeds United, evinde ligin iddialı ekiplerinden Brentford'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, bu gol kuraklığına taraftarı önünde son vererek derin bir nefes almak istiyor. Avrupa kupalarına katılma umudu taşıyan "Arılar", deplasmanda alacağı bir galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Leeds United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

LEEDS UNITED-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) İngiltere saatiyle 20:00, Türkiye saatiyle 23:00'de başlayacak.

Saat: 23:00

Kanal: beIN Sports (Türkiye) | Sky Sports (İngiltere)

Stat: Elland Road

LEEDS BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United-Brentford maçı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED'DA GOL ORUCU SÜRÜYOR

Ligde 15. sırada bulunan Leeds United için tehlike çanları çalıyor. Bitime 8 maç kala düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan Daniel Farke'nin ekibi, son üç lig maçında rakip fileleri havalandıramadı. Ev sahibi ekip, bu gol kuraklığına taraftarı önünde son vererek derin bir nefes almak istiyor.

BRENTFORD'IN GÖZÜ AVRUPA'DA

Konuk ekip Brentford ise bu sezonun flaş takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Avrupa kupalarına katılma umudu taşıyan "Arılar", deplasmanda alacağı bir galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Leeds United muhtemel ilk 11'i: Darlow, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Longstaff, Ampadu, Justin, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin

Brentford muhtemel ilk 11'i: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Jensen, Schade, Thiago

LEEDS - BRENTFORD MAÇI CANLI TAKİP LİNKİ

