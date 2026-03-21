CANLI | Leeds Brentford maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında heyecan dorukta! Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Leeds United, evinde ligin iddialı ekiplerinden Brentford'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, bu gol kuraklığına taraftarı önünde son vererek derin bir nefes almak istiyor. Avrupa kupalarına katılma umudu taşıyan "Arılar", deplasmanda alacağı bir galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Leeds United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

LEEDS UNITED-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) İngiltere saatiyle 20:00, Türkiye saatiyle 23:00'de başlayacak.

Kanal: beIN Sports (Türkiye) | Sky Sports (İngiltere)

Stat: Elland Road

LEEDS BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

LEEDS UNITED'DA GOL ORUCU SÜRÜYOR

Ligde 15. sırada bulunan Leeds United için tehlike çanları çalıyor. Bitime 8 maç kala düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan Daniel Farke'nin ekibi, son üç lig maçında rakip fileleri havalandıramadı. Ev sahibi ekip, bu gol kuraklığına taraftarı önünde son vererek derin bir nefes almak istiyor.

BRENTFORD'IN GÖZÜ AVRUPA'DA

Konuk ekip Brentford ise bu sezonun flaş takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Avrupa kupalarına katılma umudu taşıyan "Arılar", deplasmanda alacağı bir galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Leeds United muhtemel ilk 11'i: Darlow, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Longstaff, Ampadu, Justin, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin

Brentford muhtemel ilk 11'i: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Jensen, Schade, Thiago

