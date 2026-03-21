Sevilla-Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla-Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 29. haftasında heyecan dorukta! Ligde zor günler geçiren iki köklü kulüp Sevilla ve Valencia, Estadio Ramon Sanchez Pizjuan’da karşı karşıya geliyor. Peki, Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 14:13
"Sevilla-Valencia maçı saat kaçta oynanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. La Liga'da 15. sırada yer alan Sevilla, hemen üstündeki rakiplerinin sadece bir puan gerisinde bulunuyor. Bu nedenle Valencia karşısında alınacak sonuç, sezonun gidişatı açısından belirleyici olabilir. Peki, 21 Mart 2026 Sevilla - Valencia maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevabı...

SEVILLA - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga'da kalma mücadelesini ve orta sıralara tırmanma hedefini yakından ilgilendiren bu zorlu randevu, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 23:00 (TSİ)

Kanal: S Sport ve S Sport Plus

Stat: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

SEVILLA CEPHESİNDE KRİTİK VİRAJ

Ev sahibi Sevilla, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Şu anda La Liga tablosunda 15. sırada yer alan Endülüs ekibi, rakibi Valencia'nın sadece 1 puan gerisinde bulunuyor. Kendi sahasında alacağı bir galibiyetle hem rakibini altına almayı hem de düşme hattıyla arasındaki mesafeyi açmayı hedefleyen Sevilla, taraftar desteğine güveniyor.

VALENCIA'DA HEDEF İSTİKRAR

Konuk ekip Valencia ise 14. sırada yer alıyor ve bu zorlu deplasmandan puanla dönerek nefes almak istiyor. İki takım arasındaki puan farkının sadece 1 olması, bu mücadeleyi "sezonun en kritik maçlarından biri" haline getiriyor. Valencia, Sevilla deplasmanındaki son üç maçında puan çıkarmayı başarmış olmanın verdiği moralle sahaya çıkacak.

