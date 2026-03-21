Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Kaçırdığı maç sayısı...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Liverpool karşılaşmasında yaşadığı kol kırığı sonrası bir kez daha sakatlık geçmişiyle gündeme geldi.

KEMİK KIRILGANLIĞI YOK



Sarı-kırmızılı ekibin en önemli hücum silahlarından biri olan Osimhen'in yaşadığı son sakatlığın, kemik kırılganlığı ya da osteoporoz gibi kronik bir sağlık probleminden kaynaklanmadığı belirtildi. Oyuncunun sık sakatlanmasının temel nedeni olarak ise sahadaki son derece fiziksel ve agresif oyun tarzı gösteriliyor.