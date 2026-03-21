Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Kaçırdığı maç sayısı...
Liverpool maçında kolundan yaşadığı sakatlık ile sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren Victor Osimhen ile ilgili flaş detay ortaya çıktı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsünün yaşadığı sakatlığın nedenini uzmanlar açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 19:06
KEMİK KIRILGANLIĞI YOK
FİZİKSEL OYUN TARZI RİSK OLUŞTURUYOR
ORTALAMA KAÇIRDIĞI MAÇ SAYISI
Uzmanlara göre bu durum, yıldız futbolcunun sezon başına ortalama 5 ila 15 maç kaçırmasına yol açıyor.
LIVERPOOL MAÇINDAKİ SAKATLIK DARBE KAYNAKLI
Liverpool karşılaşmasında yaşanan ön kol kırığının ise tamamen travmatik, yani direkt darbe sonucu oluştuğu ifade edildi. Bu sakatlığın, oyuncunun fiziksel yapısından ziyade maç içindeki sert mücadelelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.
SAKATLIK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Osimhen'in son iki sezondaki sakatlık geçmişi şöyle:
2024/25
15 gün: Kas gerilmesi
8 gün: Kas gerilmesi
3 gün: Ateş
2025/26
10 gün: Antrenman eksiği
15 gün: Ayak bileği burkulması
3 gün: Antrenman eksiği
13 gün: Uyluk gerilmesi
7 gün: Diz sorunu
3 gün: Dinlendirme
4-6 hafta: Kol kırığı
"FİZİKSEL CANAVAR AMA BEDELİ AĞIR"
Osimhen, sahadaki gücü ve mücadeleci kimliğiyle "fiziksel canavar" olarak nitelendirilse de, bu yüksek tempolu oyun stilinin bedelini sık sık sakatlıklarla ödüyor. Teknik ekip ise yıldız oyuncunun sakatlık riskini azaltacak yeni yükleme ve dinlenme planları üzerinde çalışıyor.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.