Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Kaçırdığı maç sayısı...

Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Kaçırdığı maç sayısı...

Liverpool maçında kolundan yaşadığı sakatlık ile sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren Victor Osimhen ile ilgili flaş detay ortaya çıktı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsünün yaşadığı sakatlığın nedenini uzmanlar açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 19:06
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Liverpool karşılaşmasında yaşadığı kol kırığı sonrası bir kez daha sakatlık geçmişiyle gündeme geldi.

KEMİK KIRILGANLIĞI YOK

Sarı-kırmızılı ekibin en önemli hücum silahlarından biri olan Osimhen'in yaşadığı son sakatlığın, kemik kırılganlığı ya da osteoporoz gibi kronik bir sağlık probleminden kaynaklanmadığı belirtildi. Oyuncunun sık sakatlanmasının temel nedeni olarak ise sahadaki son derece fiziksel ve agresif oyun tarzı gösteriliyor.

FİZİKSEL OYUN TARZI RİSK OLUŞTURUYOR

Osimhen; yüksek pres gücü, hava toplarındaki etkinliği ve maç başına 11 kilometreyi aşan koşu mesafesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca sık sık yaptığı yüksek tempolu sprintler, vücudunda ciddi bir yük oluşturuyor. Bu yoğun tempo nedeniyle kas liflerinde daha fazla hasar meydana geliyor ve toparlanma süreci uzuyor.

ORTALAMA KAÇIRDIĞI MAÇ SAYISI

Uzmanlara göre bu durum, yıldız futbolcunun sezon başına ortalama 5 ila 15 maç kaçırmasına yol açıyor.

LIVERPOOL MAÇINDAKİ SAKATLIK DARBE KAYNAKLI

Liverpool karşılaşmasında yaşanan ön kol kırığının ise tamamen travmatik, yani direkt darbe sonucu oluştuğu ifade edildi. Bu sakatlığın, oyuncunun fiziksel yapısından ziyade maç içindeki sert mücadelelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

SAKATLIK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Osimhen'in son iki sezondaki sakatlık geçmişi şöyle:

2024/25

15 gün: Kas gerilmesi
8 gün: Kas gerilmesi
3 gün: Ateş

2025/26

10 gün: Antrenman eksiği
15 gün: Ayak bileği burkulması
3 gün: Antrenman eksiği
13 gün: Uyluk gerilmesi
7 gün: Diz sorunu
3 gün: Dinlendirme
4-6 hafta: Kol kırığı

"FİZİKSEL CANAVAR AMA BEDELİ AĞIR"

Osimhen, sahadaki gücü ve mücadeleci kimliğiyle "fiziksel canavar" olarak nitelendirilse de, bu yüksek tempolu oyun stilinin bedelini sık sık sakatlıklarla ödüyor. Teknik ekip ise yıldız oyuncunun sakatlık riskini azaltacak yeni yükleme ve dinlenme planları üzerinde çalışıyor.

