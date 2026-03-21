Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u farklı geçti!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 15. ve 23. dakikalarda Mame Diouf, 34. dakikada Hüseyin Bulut, 52. dakikada İshak Karaoğul, 76. dakikada Ousmane Diaby, 88. dakikada Ali Akman ve 90+6. dakikada penaltıdan Mehmet Efe Çakmak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, ligde çıktığı son 6 maçta 3. galiibyetini almış oldu ve puanını 47'ye yükselterek 8. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise -51 puanla son sırada bulunuyor.