Özbelsan Sivasspor 3 puanı tek golle kaptı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK, sahasında Özbelsan Sivasspor'u ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 30. dakikada Jonathan Okoronkwo'nun kaydettiği gol ile 1-0 kazandı. Sivas ekibi ayrıda 70. dakikada kazandığı penaltı vuruşundan Bekir Böke ile yararlanamadı ve farkı 2'ye çıkarma fırsatını tepti. Ev sahibi takımda Christophe Herelle, 74. dakikada gördüğü ikinci sarı kart ile maçın geri kalanında takımını 10 kişi bıraktı.

Özbelsan Sivasspor, bu sonuçla birlikte puanını 47'ye çıkardı ve 9. sıraya yükseldi. Manisa FK ise 43 puanla 11. sırada kaldı.