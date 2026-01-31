CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Ligue 1'den iki genç futbolcuyu daha transfer listesine eklediği iddia edildi. İşte o isimler... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 09:58
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Sarı-kırmızılılar, özellikle orta saha hattına yapılacak takviye için alternatiflerini çoğaltmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Daha önce Arthur Vermeeren ve Angel Gomes ile ilgilendiği öne sürülen Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1'den iki ismi daha gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Sabah gazetesinde yer alan habere göre yönetim, Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile Auxerre'de oynayan Kevin Danois'yı yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

21 yaşındaki Mukau, bu sezon Lille formasıyla 23 resmi maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Genç orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 golle skor katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Mukau, 2024 yazında Mechelen'den Lille'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen futbolcu, dinamizmiyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

Auxerre altyapısından yetişen Kevin Danois ise bu sezon 19 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede

21 yaşındaki Danois, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirtiliyor.

