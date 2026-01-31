TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için rota Fransa! 2 genç yıldız listede
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Ligue 1'den iki genç futbolcuyu daha transfer listesine eklediği iddia edildi. İşte o isimler... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 09:58
Sabah gazetesinde yer alan habere göre yönetim, Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile Auxerre'de oynayan Kevin Danois'yı yakından takip ediyor.
21 yaşındaki Mukau, bu sezon Lille formasıyla 23 resmi maçta görev aldı.
Genç orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 golle skor katkısı sağladı.
Mukau, 2024 yazında Mechelen'den Lille'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen futbolcu, dinamizmiyle dikkat çekiyor.
Auxerre altyapısından yetişen Kevin Danois ise bu sezon 19 resmi maçta forma giydi.
21 yaşındaki Danois, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirtiliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.