CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden N'Golo Kante ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fransız yıldızın sarı-lacivertli ekibe transfer olmak için kulübüne rest çektiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 06:51
Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Öte yandan Guendouzi sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine N'Golo Kante'yi aldığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Orta sahaya lider bir oyuncu arayan Fenerbahçe, Kante defterini yeniden açtı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için tam 72 saattir Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Yönetici Ertan Torunoğulları, görüşmeleri bizzat yürütürken Fenerbahçe rakamı yükseltti.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Sarı-lacivertliler, Suudi kulübüne 5 milyon Euro bonservis ve şampiyonluk bonusu içeren son teklifini iletti.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Sabah'ın haberine göre yıldız oyuncunun "Ben anlaştım. Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim" çıkışı süreci bitme noktasına getirdi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

Başlangıçta çift haneli bonservis beklentisi olan Al-Ittihad'ın, bu rakamdan önemli ölçüde geri adım attığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante geri sayımı! Kulübüne rest çekti

2023 yılında Chelsea'den bedelsiz olarak Al-Ittihad'ın yolunu tutan 34 yaşındaki oyuncunun da artık yeniden Avrupa'da forma giymek istediği bildirildi.

Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de Lookman tamam!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Bazı bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı: 13 ilin müftüsü değişti
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta!
Fırtına fırsat tepti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 23:59
Nwaiwu: Futbol böyle bir oyun Nwaiwu: Futbol böyle bir oyun 22:56
Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik 22:40
Umut Nayir: Lig uzun bir maraton Umut Nayir: Lig uzun bir maraton 22:35
Batagov: Lig çok uzun bir yarış Batagov: Lig çok uzun bir yarış 22:31
İstanbulspor tek golle kazandı İstanbulspor tek golle kazandı 22:29
Daha Eski
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:39
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! 21:24
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 20:58
Konyaspor yeni transferi açıkladı! Konyaspor yeni transferi açıkladı! 20:37
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! 20:21
F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu 20:17