Eski hakemden Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş penaltı yorumu!

eline gelen topta bir ihlal var mı, devam kararı doğru mu?

ışarıda mı diye o y

ğu top zemine yakın bir yerden giderken oyuncunun ayağından sekiyor ve tamamen doğal konumdaki eliyle buluşuyor. Sekti, eline geldi diye değil, oyuncunun eli doğal konumda olduğu i

Çünkü niye? Ele temas edilen pozisyonlarda çok fazla penalt

Bahattin Duran: Jakobs'un eli önce aç

ık, sonra v

ücudu dönerken do

ğal olarak, olması gerektiği gibi kapanıyor ve en doğal haline geliyor. Sekti diye değil, Jakobs'un konumu doğal. Jakobs'un eli olabilecek en doğal pozisyonda v

ücudun dönü

ş pozisyonuna g

öre. O yüzden de burada ben de bir ihlal olmad

ığını d

ü

ş

ünüyorum.

İ

çeride, d

ışarıdaya bakmadan "devam kararı doğru" diyorum.