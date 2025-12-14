CANLI SKOR ANA SAYFA
Eski hakemden Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş penaltı yorumu!

Eski hakemden Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş penaltı yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederken eski hakemler tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluşta değerlendirdiler. İşte o yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 09:43
Eski hakemden Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş penaltı yorumu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları eski hakemler, yayıncı kuruluşta değerlendirdiler.

Eski hakemden Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş penaltı yorumu!

Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda, Jakobs'un eline gelen topta bir ihlal var mı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Normal koşullarda, farklı bir skorda çok tartışılabilecek bir pozisyondu bu. Çünkü niye? Ele temas edilen pozisyonlarda çok fazla penaltıya yakın yorumlar yapılıyor, beklentiler oluşuyor. Bu benim açımdan çok net. Oyuncunun vurduğu top zemine yakın bir yerden giderken oyuncunun ayağından sekiyor ve tamamen doğal konumdaki eliyle buluşuyor. Sekti, eline geldi diye değil, oyuncunun eli doğal konumda olduğu için bu pozisyonun devam etmesi son derece doğru. İçeride mi, dışarıda mı diye o yüzden bakmama gerek yok diye düşünüyorum. Asla böyle pozisyonda elle oynamayı düşünmeyiz.

Bahattin Duran: Jakobs'un eli önce açık, sonra vücudu dönerken doğal olarak, olması gerektiği gibi kapanıyor ve en doğal haline geliyor. Sekti diye değil, Jakobs'un konumu doğal. Jakobs'un eli olabilecek en doğal pozisyonda vücudun dönüş pozisyonuna göre. O yüzden de burada ben de bir ihlal olmadığını düşünüyorum. İçeride, dışarıdaya bakmadan "devam kararı doğru" diyorum.

Bülent Yıldırım: Sol ayağıyla oynamaya çalışıyor oyuncu. O top sekiyor ve toparlama şansının olmadığı, doğal konumdaki eli sola doğru açıldı. Top ayağının altından sekti ve kolu kapanırken de geldi. Bence de devam. Çünkü oyuncunun vücut aksiyonu tamamen doğal.

Eski hakemden Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş penaltı yorumu!

Kazımcan'ın ceza sahası içinde yerde kaldığ pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hissedince eli Kazımcan burada kolay bir şekilde düşmüş. Burada bir ihlal görmüyorum. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Rakibin eli çok kuvvetli ve etkili bir şekilde güç içererek itmiş olsaydı... Bence burada etki yoruma açık. Eli hissettiği anda Kazımcan da rahat bırakıyor. Daha kuvvetli bir darbe olsa burada penaltı derdim. Bu haliyle devam.

