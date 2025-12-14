Beşiktaş'ta Zuriko Davitashvili sesleri! 'Transfere karşı çıkmayacaklar'

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının son olarak Türkiye'den herhangi bir oyuncu ile ilgilenmediklerini duyurması ile birlikte gözler siyah-beyazlıların özellikle Avrupa'daki hedeflerine döndü. Bu doğrultuda Kartal'ın Zuriko Davitashvili'yi yeniden gündemine aldığı ortaya çıktı.

Foot Mercato'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Gürcü sol kanat oyuncusunun transferini devre arasında tamamlamak istediği ve somut bir ilgi gösterdiği belirtildi. Saint Etienne'in ise tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği vurgulandı.

Bu sezon Saint Etienne'de 14 müsabakada forma şansı bulan Davitashvili, bu mücadelelerde 6 gol attı ve 1 asist üretti. Sözleşmesi 2028'de sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.

