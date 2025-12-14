Akyazı'da dev düello! İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin 11'leri

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'un tek hedefi 3 puan. Ligde geride kalan 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puanla ikinci sırada yer alan Fırtına, bugün kazanarak birkaç hedefi birden yerine getirmek istiyor. Ligde 10, kupada ise 1 maç olmak üzere oynadığı son 11 maçta mağlup olmayan bordo mavililer, bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bugün kazanarak seriyi 12 karşılaşmaya çıkarmayı planlayan bordo mavililer 771 günlük derbi galibiyet hasretini de Fatih Tekke ile bitirmek istiyor.

SERİYİ 11 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Zirve hesaplarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş maçına büyük önem veriyor. Bordo-mavililer, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini 11'e çıkarmayı hedeflerken, bu sezon iç sahada da kayıp yaşamadı.

PAPARA'DA ÜSTÜN: 24-15

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün. İki ekip Trabzon'da 51 kez karşı karşıya gelirken, Fırtına 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, 12 müsabaka ise berabere bitti.

TEKKE İLE İÇ SAHA

Trabzonspor, Papara Park'ta Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 13 lig karşılaşması oynadı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi. Karadeniz ekibi, bu sezon ise sahasında hiç mağlup olmayarak 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 18 puanı hanesine yazdırdı.

217 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, iç sahada 217 gündür mağlup olmuyor. Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray karşısında 2-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz devi, daha sonra rakiplerine hiç geçit vermedi. Bordo-mavililer, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 217 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

KUPADA 3 GALİBİYET

Fırtına, Fatih Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Bodrum FK'yı çeyrek finalde uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi de 2-0 yenerek finale kamıştı. Bu sezon da Vanspor önünde 2-0 kazandı.

16 RESMİ MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı toplam 16 resmi iç saha karşılaşmasına çıktı. Karadeniz devi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

6 EKSİK VAR, SAVIC DÖNÜYOR

Ameliyat edilen Vişça ile Baniya, kart cezalıları Onuachu ile Pina, cezalı olan Salih Malkoçoğlu ile Boran Başkan ve TFF listesinde yer almayan Nwakaeme bugün yok. Takımla çalışmalara başlayan Savic ise bugün kadroda olacak.

ÜÇ KAYIP DA BÜYÜK MAÇLARDA

Trabzonspor'un teknik direktör Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük karşılaşmalarda geldi. Bordo-mavililer, geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, bu sezon da Fenerbahçe karşısında 1-0 kaybetti.

SON GALİBİYET ABDULLAH AVCI İLE

Fırtına, son derbi galibiyetini Abdullah Avcı yönetiminde aldı. Bordo-mavililer, 2023-24 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı. Karadeniz devi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

771 GÜNLÜK DERBİ HASRETİ

Fırtına, üç büyük rakibi karşısındaki maçlarda 771 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te (2 yıl 1 ay 10 gün önce) sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordomavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 11 lig müsabakasında 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: ONANA, OZAN, SERDAR, BATAGOV, MUSTAFA, FOLCARELLI, OUALI, ZUBKOV, MUÇI, OLAIGBE, AUGUSTO

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, PAULISTA, DJALO, RIDVAN, DEMİR EGE, NDIDI, ORKUN, CERNY, TOURE, ABRAHAM