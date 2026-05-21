Trabzonspor TÜMOSAN Konyaspor maçına hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'da TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Giriş: 21 Mayıs 2026, Perşembe 16:47

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Antalya'ya gitti.

Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari,Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu."

